Le rêve d'Eliud Kipchoge de passer sous la barre des 2 heures au marathon semblait fou. Pourtant, en réalisant un temps de 1:59:40 le 12 octobre 2019, il a prouvé que tout est possible si l'on poursuit son objectif sans relâche.



Il aura fallu des années à Eliud pour réaliser cette performance : entre l'adolescence et le début de la vingtaine, il est couronné champion du monde au 5 000 m à cinq reprises. En 2012, il passe au running sur route et remporte 4 fois le marathon de Londres, ainsi que l'épreuve du marathon à Rio, en 2016.



En 2017, il s'associe à Nike pour sa première tentative de passer sous la barre des 2 heures, qui fait l'objet du documentaire Breaking2. Eliud rate son objectif de 26 secondes ce jour-là, mais cette tentative et les enseignements qu'il en tire lui permettront de réaliser son rêve deux ans plus tard.



Faites défiler l'écran pour en savoir plus sur les innovations scientifiques, les chaussures et les personnes qui l'ont aidé à devenir le marathonien le plus rapide de l'histoire.