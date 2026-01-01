Nike Discovery Mall (Partnered)

Nike Discovery Mall (Partnered)

Fermé • Ouvre à 10:00

Discovery Mall

Kuwait City, Capital, 15005, KW

+965 2291 3653

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Horaires du magasin

lun. - dim.: 10:00 - 22:00

Services

  • Informations concernant les retours

    Informations concernant les retours

    Ce magasin n'accepte pas les retours de commandes passées sur Nike.com ou sur la Nike App.

  • Bra Fit par Nike Fit

    Bra Fit par Nike Fit

    Trouver le modèle adapté est important. Choisis la brassière de sport adaptée à tes activités préférées.

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