Le yoga prénatal : les choses à faire et à ne pas faire

Le yoga est l'une des meilleures activités physiques pour rester en forme pendant la grossesse.



C'est une activité adaptée à tous les niveaux, toutes les morphologies et étapes de la grossesse qui peut aider à gérer certains désagréments qui accompagnent la grossesse explique Jennie Love, professeure de yoga prénatal basée à Scottsdale en Arizona.



« Dans le yoga prénatal, on se concentre sur le renforcement musculaire et la stabilité du corps, particulièrement des hanches et des jambes », explique-t-elle. « On travaille plus le renforcement musculaire que la souplesse parce que c'est ce dont le corps a besoin pendant toute la grossesse jusqu'à la naissance. »



Une autre raison de ne pas trop travailler la souplesse, c'est que lors de la grossesse, l'hormone relaxine détend naturellement les articulations pour préparer à l'accouchement. Le corps doit donc être renforcé pour éviter les blessures causées par un excès de souplesse, explique Jennie Love.



Tenir des postures sur une période prolongée peut vous aider à développer votre force et renforcer l'endurance dont vous aurez besoin pendant l'accouchement explique Heidi Kristoffer, fondatrice de CrossFlow Yoga.



« La plupart des cours de yoga prénatal se concentrent sur des postures qui aident à renforcer les parties du corps nécessaires à l'accouchement comme le plancher pelvien, les hanches et la ceinture abdominale », ajoute Heidi Kristoffer. « D'ailleurs, plus vous bougez pendant que vous êtes enceinte, plus le corps aura de facilité à se remettre en forme après la grossesse. »



En plus de vous permettre d'être active et de faire du renforcement musculaire, la pratique du yoga pendant la grossesse a d'autres bienfaits.