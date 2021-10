Vêtements de maternité pour le yoga : que porter pendant la grossesse

Durant la grossesse, votre poitrine devient plus volumineuse et plus sensible, il vous faudra donc certainement prendre une taille ou deux de plus par rapport à votre taille habituelle lors de l'achat d'une brassière de sport de maternité.

Jennie Love conseille d'opter pour des brassières de sport appliquant une légère compression, qui évoluera avec vous tout au long de votre grossesse et même après l'accouchement. Si vous envisagez d'allaiter, pensez aux brassières de sport qui peuvent également servir de brassières d'allaitement.

« Vous pouvez investir dans des brassières de sport d'allaitement pour ne pas avoir à acheter toute une série d'équipements supplémentaires à l'arrivée du bébé, explique Heidi Kristoffer. Veillez simplement à ce qu'elles ne comportent pas d'armatures, car cela peut comprimer votre poitrine et entraîner une mastite [une inflammation du tissu mammaire généralement provoquée par un canal lactifère bouché]. »

Par exemple, la collection Nike (M) propose la brassière de sport de maternité Swoosh qui intègre un rembourrage offrant un bon maintien et un tissu gérant l'humidité, vous permettant d'allaiter facilement votre bébé.

Comme pour tous les vêtements de sport, choisissez une brassière de sport fabriquée dans un tissu anti-transpiration vous permettant de rester au sec. Un excès d'humidité peut provoquer une mycose, un champignon courant en cas d'allaitement. Ces champignons se propagent facilement dans les environnements humides et peuvent provoquer des démangeaisons, des brûlures et des douleurs lancinantes au niveau de la poitrine. Ils peuvent également se propager et infecter la bouche de votre bébé.

Encore une fois, essayez différents types de brassières de sport en boutique plutôt que de les acheter en ligne, cela vous permettra d'affiner votre recherche. Et vous déterminerez ainsi plus facilement quels modèles maintiennent mieux votre poitrine sans la comprimer.