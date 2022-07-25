Des conseils de coachs pour améliorer votre coup droit au tennis
Sport et activité
Maîtriser ce coup est un moyen infaillible de perfectionner votre jeu.
Améliorer votre coup droit est une façon simple de parfaire votre niveau de tennis.
« Après le service, le coup droit est incontestablement le coup le plus important en tennis », affirme Michael Sowter, responsable tennis et coach principal du tennis féminin à l'université Fordham.
En coup droit, la main qui tient la raquette exécute un mouvement vers l'avant. Il s'agit d'une technique essentielle qui permet de retourner la frappe d'un adversaire de manière puissante et contrôlée.
« La bonne nouvelle, c'est que le coup droit est également l'un des coups les plus faciles à maîtriser », précise Kacper Owsian, ancien joueur de tennis professionnel. Et les styles ne manquent pas pour réaliser un bon coup droit.
Cela étant dit, le coup droit peut généralement se décomposer en trois phases :
1. Le unit turn. Il s'agit de la première étape pour préparer un coup droit. Comme le souligne la United States Tennis Association, il est utile de considérer les hanches et le haut du corps comme une même unité quand vous pivotez. Vous devez réaliser un saut coupé et tourner le haut du corps et la raquette d'un même mouvement.
2. Le backswing. Une fois que le corps et la raquette ont pivoté, le bras continue son mouvement vers l'arrière en réalisant une boucle ou un « C ». C'est ce qu'on appelle le backswing.
3. Le follow-through. Le bras accompagne la raquette vers la balle et traverse le corps pour réaliser la fin de geste. Il s'agit de terminer le mouvement.
« Par le passé, on apprenait à réaliser le follow-through par-dessus l'épaule, mais on voit bien plus de variantes dans le tennis actuel », précise Michael Sowter.
Travaillez ces phases pour perfectionner votre jeu. Pour aller plus loin, découvrez ces conseils de coachs spécialistes du tennis qui vous permettront d'améliorer votre coup droit en tennis.
1.Concentrez-vous sur votre prise
Pour un élan efficace en coup droit, il est essentiel de comprendre comment tenir votre raquette. Selon Michael Sowter, la façon dont vous tenez votre raquette détermine la vitesse et la trajectoire du mouvement. Votre prise affecte la puissance de votre frappe et la direction vers laquelle vous envoyez la balle.
Il existe différentes prises que vous pouvez essayer en coup droit. Chacune présente des avantages et des inconvénients. Testez-les toutes pour voir si vous êtes plus à l'aise avec l'une d'elles.
Pour essayer les différentes prises, vous devez connaître les chanfreins de votre raquette de tennis.
Le manche d'une raquette de tennis présente toujours huit côtés, appelés chanfreins. En regardant le dessous du manche de votre raquette, vous verrez les chanfreins numérotés. Le premier chanfrein se trouve en haut quand la lame de la raquette est perpendiculaire au sol. Les chanfreins sont ensuite numérotés dans le sens des aiguilles d'une montre si vous tenez votre raquette dans la main droite, et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre si vous la tenez dans la main gauche. Ainsi, si vous tenez la raquette dans la main droite et que vous la tournez dans le sens des aiguilles d'une montre, le chanfrein deux se trouvera sur le dessus. Si vous la tenez dans la main gauche, tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour repérer le chanfrein deux.
- La prise continentale. On l'appelle aussi « chopper grip » (prise de hachette) car elle s'obtient en tenant la raquette comme s'il s'agissait d'une hache. Pour la réaliser, positionnez la première phalange de votre index sur le deuxième chanfrein pour la main droite, ou sur le huitième pour la main gauche. Placez le talon de la raquette à la base de votre paume et enroulez vos doigts autour du manche.
- La prise fermée. Plus facile à apprendre et idéale pour changer de prise rapidement, la prise fermée offre moins d'effet de lift (un mouvement de rotation rapide vers l'avant qui permet à la balle de tourner vers l'avant une fois frappée) que les autres prises. Réalisez la prise fermée en positionnant la première phalange de votre index contre le troisième chanfrein dans la main droite ou le septième dans la main gauche. Placez le talon de la raquette à la base de votre paume et enroulez vos doigts autour du manche.
- La prise très fermée. Peu orthodoxe au premier coup d'œil, la prise très fermée permet d'obtenir plus de lift que les autres. Réalisez-la en positionnant la première phalange de votre index contre le quatrième chanfrein dans la main droite ou le sixième dans la main gauche. Placez le talon de la raquette à la base de votre paume et enroulez vos doigts autour du manche.
- La prise extrême. La prise extrême permet d'obtenir un maximum de lift. Cependant, elle est difficile à maîtriser quand on débute. Pour réaliser une prise extrême, placez la première phalange de votre index contre le cinquième chanfrein. Placez le talon de la raquette à la base de votre paume et enroulez vos doigts autour du manche.
- La prise continentale. On l'appelle aussi « chopper grip » (prise de hachette) car elle s'obtient en tenant la raquette comme s'il s'agissait d'une hache. Pour la réaliser, positionnez la première phalange de votre index sur le deuxième chanfrein pour la main droite, ou sur le huitième pour la main gauche. Placez le talon de la raquette à la base de votre paume et enroulez vos doigts autour du manche.
2.Travaillez vos appuis.
Selon Diana Bukajeva, professeure de tennis chez Life Time et ancienne joueuse universitaire à l'université Stetson, vos appuis, c'est-à-dire l'endroit où vous placez les pieds avant de frapper la balle, sont essentiels pour donner de la puissance à votre coup droit.
« Il est crucial de choisir les bons appuis pour favoriser le transfert de poids et l'équilibre, et ainsi couvrir le court de manière plus efficace », détaille-t-elle.
En tennis, il existe quatre types d'appuis de base : en ligne, fermés, semi-ouverts et ouverts.
- Les appuis en ligne. Selon Diana Bukajeva ce type d'appuis est souvent utilisé en coup droit. Vos pieds doivent être placés à la perpendiculaire du filet. Cette position est idéale pour frapper des balles courtes ou vous rapprocher du filet : elle permet d'avancer le pied arrière en frappant la balle.
- Les appuis fermés. En appuis fermés, les deux pieds sont tournés à plus de 90 degrés par rapport au filet, et le pied arrière se trouve derrière le pied avant par rapport aux hanches. Peu utilisés en coup droit, ces appuis nécessitent une grosse rotation de la hanche pour frapper la balle.
- Les appuis semi-ouverts. Les appuis semi-ouverts sont également moins courants en coup droit. Vos pieds doivent se placer en diagonale de la cible. Si vous jouez de la main droite, votre pied gauche se place devant et les deux pieds se trouvent à un angle de 45 degrés par rapport au filet, de façon à ce que vos hanches soient semi-ouvertes.
- Les appuis ouverts. Selon Michael Sowter, ces appuis sont aussi couramment utilisés en coup droit. Dans cette position active, les pieds sont parallèles au filet, hanches et orteils orientés vers l'avant. Ces appuis sont utiles pour frapper les balles rapides, hautes et excentrées
- Les appuis en ligne. Selon Diana Bukajeva ce type d'appuis est souvent utilisé en coup droit. Vos pieds doivent être placés à la perpendiculaire du filet. Cette position est idéale pour frapper des balles courtes ou vous rapprocher du filet : elle permet d'avancer le pied arrière en frappant la balle.
3.Détendez-vous
Quand on pratique un sport multidimensionnel comme le tennis, il est fréquent de se contracter.
« Vous devez penser à plusieurs choses à la fois et oubliez de vous arrêter pour respirer. Avant de vous en rendre compte, vous vous transformez en boule de nerfs », explique Michael Sowter. Pourtant, si vous vous détendez un peu lors de la frappe, vous pourrez améliorer votre coup droit. « Le coup droit est un mouvement fluide. Plus vous vous relâcherez, meilleurs seront vos résultats », précise le professionnel.
Parmi les signes révélateurs d'un coup droit trop tendu, Michael Sowter mentionne le fait de lever les épaules, de garder les coudes trop près du corps, façon « bras d'alligator » et de réduire l'élan.
Que ce soit pour réaliser des exercices pratiques ou pour jouer un match, pensez à garder les épaules basses, loin des oreilles. Faites une pause avant de servir pour respirer profondément, détendre vos poignets et vos épaules et vous recentrer. Pour le coach, ces habitudes vous permettront de vous calmer et probablement d'améliorer votre coup droit.
4.Traverser la balle
Quand vous réalisez un coup droit, veillez à traverser la balle, c'est-à-dire à terminer votre geste, plutôt que de l'arrêter au moment de l'impact.
« Une fois que vous avez touché la balle, vous n'avez fait qu'environ 50 % de la frappe », résume Diana Bukajeva. En traversant la balle, vous créez plus de lift, ce qui permet à la balle de gagner en hauteur et en longueur.
Alors comment traverser la balle en coup droit ?
« Imaginez que vous recevez une série de trois balles, explique Michael Sowter. Au moment de l'impact, vous ne devez pas seulement frapper la première balle, mais aussi les deux suivantes. »
Et comme le précise Kacper Owsian, une fois que vous avez traversé la balle, terminez le geste en accompagnant la raquette au-delà de l'épaule.
5.Accumulez les répétitions de qualité
Il s'agit certes d'un cliché, mais aussi d'une réalité : c'est en s'entraînant qu'on s'améliore. Trouvez un partenaire, une machine à balles ou même un mur (solide, de préférence), et commencez à pratiquer votre coup droit.
Si vous débutez, Kacper Owsian vous conseille aussi de pratiquer votre geste sans taper de balle. « Cet exercice vous permettra de créer une mémoire musculaire qui vous aidera à adopter une bonne technique sur le court », explique-t-il.
Pour ce faire, il suggère de vous entraîner devant un miroir, ce qui vous permettra de vous concentrer sur votre technique.
Pour privilégier la qualité sur la quantité, faites-vous accompagner d'un professeur ou d'une professeure de tennis qui pourra vous donner son avis sur votre coup droit. « Il est intéressant de s'entraîner à frapper beaucoup de balles, mais si cela vous conduit à renforcer une mauvaise technique, il vous faudra finalement plus de temps pour progresser », alerte Michael Sowter.
Le coach conseil de prendre un cours de tennis, de faire des entraînements et de jouer un match toutes les semaines. Vous pourrez ainsi pratiquer vos coups trois fois par semaine.
Rédaction : Lauren Bedosky