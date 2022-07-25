Des conseils de coachs pour améliorer votre coup droit au tennis

Améliorer votre coup droit est une façon simple de parfaire votre niveau de tennis.

« Après le service, le coup droit est incontestablement le coup le plus important en tennis », affirme Michael Sowter, responsable tennis et coach principal du tennis féminin à l'université Fordham.

En coup droit, la main qui tient la raquette exécute un mouvement vers l'avant. Il s'agit d'une technique essentielle qui permet de retourner la frappe d'un adversaire de manière puissante et contrôlée.

« La bonne nouvelle, c'est que le coup droit est également l'un des coups les plus faciles à maîtriser », précise Kacper Owsian, ancien joueur de tennis professionnel. Et les styles ne manquent pas pour réaliser un bon coup droit.

Cela étant dit, le coup droit peut généralement se décomposer en trois phases :

1. Le unit turn. Il s'agit de la première étape pour préparer un coup droit. Comme le souligne la United States Tennis Association, il est utile de considérer les hanches et le haut du corps comme une même unité quand vous pivotez. Vous devez réaliser un saut coupé et tourner le haut du corps et la raquette d'un même mouvement.



2. Le backswing. Une fois que le corps et la raquette ont pivoté, le bras continue son mouvement vers l'arrière en réalisant une boucle ou un « C ». C'est ce qu'on appelle le backswing.



3. Le follow-through. Le bras accompagne la raquette vers la balle et traverse le corps pour réaliser la fin de geste. Il s'agit de terminer le mouvement.

« Par le passé, on apprenait à réaliser le follow-through par-dessus l'épaule, mais on voit bien plus de variantes dans le tennis actuel », précise Michael Sowter.

Travaillez ces phases pour perfectionner votre jeu. Pour aller plus loin, découvrez ces conseils de coachs spécialistes du tennis qui vous permettront d'améliorer votre coup droit en tennis.