Smoothie à la pastèque pour récupérer

La pastèque : ce fruit estival sucré possède de nombreux bienfaits insoupçonnés. Découvrez comment il participe à la récupération musculaire ainsi qu'à la réduction des inflammations, et comment l'intégrer à votre programme de récupération grâce à cette savoureuse recette de smoothie.



Cette boisson végane regorge de nutriments qui permettent de soulager les courbatures ainsi que de refaire le plein d'électrolytes après un entraînement intense. De plus, elle est facile à réaliser et s'avère très rafraîchissante. Découvrez-en plus ci-dessous avec la recette et quelques conseils de préparation et de personnalisation.