Comment vous auto-encourager pour atteindre vos objectifs

Comment s'engager sur la voie de la réussite
Coaching
L'utilisation intentionnelle d'astuces comme celles-ci peut vous aider à prendre instinctivement de meilleures décisions, même lorsque vous êtes tenté de sortir du droit chemin.
Dans un supermarché, les produits ne sont jamais placés au hasard. Le présentoir de chips en promotion juste à l'entrée du magasin est là pour vous pousser à prendre un sachet ou deux. En effet, selon des psychologues spécialistes du comportement alimentaire, ce que vous voyez en premier a tendance à influencer considérablement votre décision d'achat. Il en va de même pour tout ce que vous voyez au moment de passer en caisse.
Ceci n'est qu'une illustration de la façon dont on vous incite, subtilement mais stratégiquement et régulièrement, à faire des choix précis (bons ou mauvais) sans même que vous en ayez conscience. Les experts appellent ce phénomène « l'incitation ». Cependant, vous pouvez employer cette méthode sur vous-même pour vous amener à prendre des décisions plus saines et plus proactives par le biais de l'auto-incitation.
« L'auto-incitation, c'est prendre conscience de tous ces petits détails qui influencent votre comportement, avec pour objectif de reprendre le contrôle sur vous-même », explique Samuli Reijula, conférencier en philosophie théorique à l'Université de Helsinki, en Finlande, et coauteur d'une étude récente sur le concept, publiée dans la revue « Behavioural Public Policy ». Selon lui, il n'est pas question de maîtrise de soi ou de restrictions au sens strict. Il s'agit de se faciliter la vie pour les choses que vous voulez faire et de se compliquer la tâche pour celles que vous ne voulez pas faire, en vous mettant des barrières ou en les éliminant au besoin.
Selon Samuli Reijula, résister aux tentations en ayant recours à sa seule volonté peut être épuisant. Lorsque nous sommes tiraillés entre deux envies contradictoires, comme s'emparer d'un paquet de bonbons parce que cela donne envie ou ne pas en acheter pour ne pas consommer de sucre ajouté, nous n'agissons pas toujours dans notre meilleur intérêt. (Sans parler de l'énergie que nous dépensons en délibérations internes.) « Mais vous avez le pouvoir de réfléchir et d'anticiper cela afin d'éviter ce genre de luttes internes inutiles et de vous mettre sur la voie de la réussite », affirme-t-il.
« L'auto-incitation, c'est prendre conscience de tous ces petits détails qui influencent votre comportement, avec pour objectif de reprendre le contrôle sur vous-même. »
Samuli Reijula
Conférencier en philosophie théorique à l'Université de Helsinki
Il n'est pas si difficile d'employer la méthode de l'auto-incitation. Voici le programme recommandé par votre expert.
- Envoyez-vous un message.
Laissez-vous des notes bien en vue, rédigez des listes de tâches et programmez des rappels dans votre calendrier. Ça ne doit pas être nécessairement des mots. Vous pouvez, par exemple, coller sur la porte de votre frigo une image de sources de protéines et les émissions de gaz à effet de serre qu'elles produisent pour vous inciter à réduire votre consommation de viande et de produits laitiers. C'est ce que proposent Samuli Reijula et son coauteur, Ralph Hertwig, directeur du centre de recherche sur la rationalité adaptative à l'Institut Max Planck de développement humain de Berlin. (En fait, tout ce qui peut marcher est bon à prendre !)
Vous pourriez aussi faire comme Ralph Hertwig et placer votre tapis de yoga ou votre tenue de sport près de votre lit le soir afin de vous inciter à faire vos exercices au lever. Ce sont des petits coups de pouce de ce genre qui peuvent vous aider à agir, car ils sont « bien en vue » et envoient un message à votre cerveau. Pour encore plus de chances de réussite, essayez de les associer à un programme « si/alors » : par exemple, si vous voyez votre image des gaz à effet de serre, alors vous prendrez un légume plutôt que du fromage.
- Reformulez pour changer d'état d'esprit.
Petit conseil de Samuli Reijula : « Pour prendre de meilleures décisions à court terme, prenez en compte les conséquences potentielles à long terme ». Imaginons que vous ayez prévu d'aller courir ce matin, mais qu'il pleuve à votre réveil. Si vous hésitez juste entre rester au lit une heure de plus ou aller courir, vous aurez du mal à résister à la première option. Mais si vous reformulez votre problématique en vous demandant si vous souhaitez avoir plus d'énergie ou vous sentir fatigué, ou si vous souhaitez créer un précédent sur lequel vous baserez votre décision d'aller courir à chaque fois qu'il pleut, alors sortir du lit vous semblera bien plus convaincant.
- Compliquez les choses.
Si vous faites en sorte qu'une chose soit plus difficile à atteindre, vous pouvez aussi la rendre moins attrayante. Sérieusement : si vous placez un aliment hors de vue et de portée, il est moins probable que vous le mangiez, explique Samuli Reijula. Alors rangez les friandises au fond du placard ou du frigo et placez les aliments sains devant. Vous ne vous privez pas, précise-t-il, vous réduisez simplement votre consommation déraisonnée en ajoutant des barrières. Quand vous aurez vraiment envie d'une friandise, vous ferez l'effort de l'obtenir.
Si vous avez tendance à commander des plats pas très équilibrés, vous pourriez supprimer vos appIications de livraison à domicile, sachant que vous serez moins susceptible de commander un burger et des frites si vous devez faire l'effort de réinstaller votre application et vous reconnecter (de toute façon, vous ne vous souviendrez plus du mot de passe).
Ce qu'il y a de mieux dans l'auto-incitation, c'est que plus vous emploierez cette méthode, plus vous constaterez que cela marche, plus il sera facile de continuer sur cette voie. Maintenant, allez vous préparer des pense-bêtes pour ne pas oublier d'utiliser l'auto-incitation. Un peu redondant peut-être, mais ça en vaut vraiment la peine.