Running vs cyclisme : qu'est-ce qui me convient le mieux ?

En plus de ses bienfaits pour le cœur, le cardio est excellent pour perdre du poids. Il augmente la dépense énergétique, à savoir la quantité totale de calories que vous brûlez dans une journée. Le nombre de calories que vous brûlez lors d'une activité cardio dépend entre autres de l'intensité et de la durée de cette activité. Par exemple, une activité cardio très intense brûle plus de calories qu'une activité peu intense. La durée joue également : en courant une heure, vous brûlerez plus de calories qu'en 10 minutes.

Mais le nombre de calories brûlées durant un certain exercice dépend également d'autres facteurs. Un individu ayant plus de poids ou de masse musculaire brûlera plus de calories à chaque séance. C'est parce que son corps doit fournir plus d'efforts pour effectuer les mêmes mouvements, dépensant ainsi plus d'énergie.

Lorsque l'on compare le running et le cyclisme, il est important de comprendre comment l'association de tous ces facteurs a une incidence sur le nombre de calories brûlées et la perte de poids.