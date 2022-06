Ce que vous devez savoir sur le CrossFit et votre premier entraînement Murph

Une étude a montré que les entraînements HIIT comme ceux présents dans le CrossFit peuvent renforcer votre endurance cardio. Pour plus de précision, l'American College of Sports Medicine (ACSM) définit le HIIT comme des entraînements qui alternent intervalles intenses et courtes pauses de récupération. Les durées d'exercices vont de 5 secondes à 8 minutes et font monter votre rythme cardiaque à plus de 80 % de votre fréquence cardiaque maximale.

Une étude systématique et une méta-analyse publiées en 2014 dans une revue du British Journal of Sports Medicine ont révélé que le HIIT augmentait significativement la VO2 max (un indicateur d'endurance cardio) chez les patients souffrant de maladies chroniques comme des maladies cardiaques, de l'hypertension, de l'insuffisance cardiaque et de l'obésité. Le HIIT améliorait deux fois plus la forme physique qu'un entraînement continu de moyenne intensité.

De plus, une étude de référence publiée en 1996 (connue sous le nom de « étude Tabata ») a montré que cinq entraînements HIIT par semaine étaient plus efficaces pour améliorer les capacités aérobie et anaérobie que cinq sessions de cardio de moyenne intensité par semaine. Les scientifiques supposent que le HIIT fait simultanément travailler les systèmes aérobie et anaérobie.