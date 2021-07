Pris sur le vif : quand les jumelles Garate dominent le handball

Y a-t-il un aspect des compétitions de handball américain que les gens ne connaissent peut-être pas ?

Melanie: il y a un système de classement qui divise les joueurs en trois catégories A, B et C. Chez les femmes, on retrouve uniquement les catégories A et B, car les pratiquantes sont beaucoup moins nombreuses que chez les hommes. Comme nous évoluons en catégorie A chez les femmes, nous sommes considérées en B chez les hommes.



Jessenia: c'est déconcertant. Les femmes sont sous-estimées dans le monde du handball américain, et ça me fait enrager depuis des années. C'est un sport dominé par les hommes, et la plupart du temps, ceux-ci se disent : « Oh, on est bien meilleurs. C'est notre sport. » Melanie et moi, nous avons chacune décidé de montrer que nous pouvons faire exactement la même chose qu'eux. »