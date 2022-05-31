Ne jamais arrêter de défier les conventions : Circa 72

Ne jamais arrêter de briser les codes
Service des archives de Nike.
Nous avons bâti notre réputation en remettant en question le statu quo. Notre dernière collection, Nike Circa 72, réinvente les innovations passées pour les générations futures.
Nos modèles les plus emblématiques offrent des sensations naturelles. Une Windrunner polyvalente. Une brassière de sport Swoosh au maintien optimal. Une paire de Waffle One haute en couleurs. Ces incontournables donnent l'impression d'avoir toujours existé, prêts à être sortis de votre garde-robe chaque fois que vous ressentez l'envie d'affirmer votre personnalité.
Pourtant, il n'en a pas toujours été ainsi. Chacun de ces articles est le fruit d'une idée pleine d'audace, qui incarne notre volonté intrépide d'innover. La collection Circa 72 est le reflet parfait de cette bravoure et de cet esprit novateur. Après 50 années d'exploits, cette collection réinvente des articles Nike emblématiques pour la nouvelle génération d'athlètes.
1978, dessin de la Windrunner originale, par Diane Katz
1979, Windrunner originale pour Femme (non vendue)
1976, apparition du logo « Baby Teeth »
2022, tee-shirt ample Nike Sportswear pour Femme
1976, logo « Baby Teeth », par Geoff Hollister
1978, dessin de la Windrunner originale, par Diane Katz
1979, Windrunner originale pour Femme (non vendue)
1976, apparition du logo « Baby Teeth »
2022, tee-shirt ample Nike Sportswear pour Femme
1976, logo « Baby Teeth », par Geoff Hollister
Prenons comme exemple la Windrunner : une veste conçue pour être fonctionnelle lors d'un entraînement hors saison, sous une pluie battante à Portland, dans l'Oregon. C'est en 1978 que la toute première créatrice de vêtements formée par Nike, Diane Katz, et le troisième employé de la marque, Geoff Hollister, créent la Windrunner. À cette époque, les vêtements de sport étaient pratiquement inexistants. Diane Katz s'est inspirée des vêtements de ski résistants aux intempéries pour donner vie à son idée, puis s'est lancée dans la création.
La fabrication fut un véritable casse-tête. Comment Diane pouvait-elle se servir d'un tissu à l'origine technique et le rendre souple, respirant et adapté aux runs de longue et de courte distance ? Et par quels miracles la combinaison de toutes ces idées opposées pouvait-elle aboutir à la création d'un article au design captivant ? Prototype après prototype, c'est en travaillant sur cette veste sans relâche qu'elle a pu obtenir la célèbre silhouette que tout le monde connaît aujourd'hui.
Diane Katz et Geoff Hollister avaient accompli leur mission. Toutefois, la Windrunner n'a pas été approuvée du jour au lendemain. En effet, la veste marquait la première collaboration entre la marque et un designer de vêtements de sport expérimenté, c'est donc dans ses moindres détails que Nike a tenu à l'examiner.
Difficile de croire que la Windrunner était un vêtement inédit et controversé. Pourtant, c'est ainsi que s'est écrite son histoire. Au fil des années, les lignes de vêtements et de sneakers de Nike ont continué à repousser les limites de ce qui existait déjà et à inspirer la suite.
La collection Circa 72 présente exclusivement des articles qui illustrent ce passé et cette volonté de repousser les limites. Des incontournables qui rappellent les couleurs et motifs de nos débuts en Oregon. Des articles phares, tels que les brassières de sport, les vestes de survêtement et les tee-shirts avec l'inscription au lettrage « baby teeth » de Geoff Hollister. Un retour aux idées rebelles qui ont permis à Nike de trouver ses marques.
Cet héritage est l'essence même de la collection Circa 72, le témoignage de l'histoire de Nike en matière d'innovation et d'invention. Ces articles symbolisent de grandes idées, des rêves qui continuent à se concrétiser 50 ans plus tard. Chaque article de la collection Circa 72 est un hommage au passé, revisité et remodelé pour l'avenir.