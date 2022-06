Comment pratiquer la gratitude et la grâce selon Tunde Oyeneyin

La réputation de Tunde Oyeneyin en tant qu'icône sportive a mis 36 ans à s'établir. Et selon la coach personnelle et monitrice de vélo, tous les plus beaux moments de sa vie n'auraient pas été possibles sans les plus pénibles. Dans cet épisode, Tunde nous parle des hauts et des bas de sa vie et de sa carrière. Nous découvrirons comment le décès de sa mère l'a aidée à s'améliorer, en quoi douter de soi-même permet de stimuler le changement et la façon dont les opportunités manquées peuvent nous orienter vers le bon chemin. L'histoire de Tunde est synonyme de bénédictions, de gratitude et d'accomplissement de ses rêves.