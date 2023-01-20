Les sept meilleurs manteaux d'hiver Nike pour enfant
Guide d'achat
Des parkas et doudounes isolantes aux vestes de pluie et coupe-vent épurés, ces manteaux d'hiver Nike pour enfant protègent de toutes les intempéries.
Un manteau d'hiver résistant et isolant est tout aussi essentiel à la garde-robe des enfants qu'une paire de boots de neige à semelle antidérapante ou qu'un bonnet douillet. Déclinés en plusieurs tailles et modèles, les manteaux d'hiver Nike pour enfant sont parfaits pour traverser la saison froide, des petites pluies fines aux bourrasques de neige.
Ces manteaux sont disponibles en plusieurs tailles : pour les ados (de 7 à 15 ans), les enfants (de 3 à 7 ans), les tout-petits et les bébés. Des doudounes à garnissage synthétique aux couches extérieures imperméables, découvre ci-dessous les meilleurs manteaux d'hiver Nike pour enfant.
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Les meilleurs manteaux d'hiver pour enfant
1. Doudounes Nike pour enfant
La doudoune est idéale au quotidien pour garder les tout-petits au chaud aussi bien au parc que sur le chemin de l'école. De nombreuses doudounes Nike pour enfant sont dotées d'une isolation synthétique, qui est résistante et sèche rapidement, tout en offrant une chaleur agréable et douillette.
De nombreux modèles s'accompagnent d'une finition déperlante pour garder les enfants au sec par temps de pluie ou de neige, et la plupart sont à capuche pour protéger la tête et le cou du froid.
Et, en prime, les doudounes Nike à garnissage synthétique pour enfant sont lavables en machine.
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Conseil : certaines vestes Nike pour enfant comportent une étiquette intérieure sur laquelle les enfants peuvent écrire leur nom. Chaque veste peut vivre plusieurs vies et passer facilement d'un enfant à l'autre grâce aux étiquettes qui offrent de la place pour inscrire plusieurs prénoms.
2. Parkas Nike pour enfant
La parka longue est une veste d'hiver pour enfant qui va avec tout, en particulier les vestes convertibles Nike All Conditions Gear (ACG) Storm-FIT. Comportant une partie inférieure amovible, cette veste se porte au niveau des genoux ou des hanches.
Les jours de grand froid, les enfants peuvent opter pour la version longue. Par temps plus clément, il suffit d'utiliser le zip caché pour convertir la veste en un modèle plus court, qui s'arrête aux hanches.
Certaines parkas, notamment les modèles convertibles Nike ACG, sont dotées de la technologie Nike Storm-FIT, conçue pour résister aux éléments tels que le vent et la pluie, et ainsi procurer un confort optimal aux enfants même par mauvais temps.
3. Vestes de pluie Nike pour enfant
Quand la pluie et la neige fondue sont la norme tout au long de la saison froide, une veste d'hiver isolante n'est pas forcément nécessaire au quotidien. Pourquoi ne pas opter pour une veste de pluie à la place ?
En plus de la technologie Nike Storm-FIT intégrée à de nombreux modèles, la technologie Nike Dri-FIT est également présente dans de nombreuses vestes de pluie Nike. Ce tissu permet à l'humidité de s'évaporer rapidement de la surface du tissu, de quoi garder les enfants au sec. La doublure en mesh de certains modèles offre une respirabilité supplémentaire.
Pour une protection optimale contre les précipitations, mise sur les tissus tissés imperméables et les coutures étanches pour empêcher l'humidité de pénétrer.
4. Coupe-vent Nike pour enfant
Résistant, le coupe-vent Nike pour enfant est idéal pour s'entraîner dehors, se balader à vélo ou jouer dans la cour de récré malgré le vent hivernal. Légers et amples, ils peuvent se porter par-dessus un pull ou un sweat. Les coupe-vent Nike protègent les enfants du vent.
La plupart des coupe-vent Nike pour enfant sont dotés de poignets resserrés et d'un ourlet avec bande de résistance pour une protection optimale contre le vent. D'autres modèles sont également équipés d'une finition déperlante.
5. Vestes sans manches Nike pour enfant
Les vestes sans manches pour enfants se portent sur un gros manteau d'hiver, un haut à manches longues ou un sweat à capuche. Elles peuvent aussi très bien se porter seules lorsque le temps s'y prête. Par temps glacial, les enfants peuvent également porter une veste sans manches sous une doudoune plus volumineuse pour rester au chaud.
La veste sans manches à garnissage synthétique Nike Sportswear est un exemple de veste douillette dotée d'une isolation synthétique pour garder le corps au chaud. Deux grandes poches avant avec fermeture à rabat permettent aux enfants de transporter leurs essentiels.
6. Vestes en tissu Fleece Nike pour enfant
La veste en Fleece Nike offre aux enfants une protection hivernale super douce et confortable. Avec une doublure intérieure en tissu Fleece duveteux, ces vestes sont idéales pour se prélasser à la maison et aller à l'école à pied par des températures plus douces. Elles peuvent aussi se porter sur une autre veste d'hiver pour les activités en extérieur, comme les excursions à la montagne, le ski ou le snowboard.
7. Anoraks Nike pour enfant
Autres vestes idéales à superposer avec d'autres vêtements, les anoraks Nike pour enfant protègent de l'humidité et du vent, sans être encombrants ou lourds. L'anorak Nike Sportswear, par exemple, est doté d'une fermeture à demi-zip et d'une poche avant doublée en mesh pour protéger les objets.
Rédaction : Julia Sullivan