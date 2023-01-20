Les sept meilleurs manteaux d'hiver Nike pour enfant

Un manteau d'hiver résistant et isolant est tout aussi essentiel à la garde-robe des enfants qu'une paire de boots de neige à semelle antidérapante ou qu'un bonnet douillet. Déclinés en plusieurs tailles et modèles, les manteaux d'hiver Nike pour enfant sont parfaits pour traverser la saison froide, des petites pluies fines aux bourrasques de neige.

Ces manteaux sont disponibles en plusieurs tailles : pour les ados (de 7 à 15 ans), les enfants (de 3 à 7 ans), les tout-petits et les bébés. Des doudounes à garnissage synthétique aux couches extérieures imperméables, découvre ci-dessous les meilleurs manteaux d'hiver Nike pour enfant.

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