Les meilleurs maillots de bain une pièce Nike
Guide d'achat
Alliant couleurs vives, découpes et modèles uniques, découvrez les meilleurs maillots de bain une pièce Nike.
Si vous êtes à la recherche d'un maillot de bain une pièce unique et confortable, c'est votre jour de chance. Les maillots de bain une pièce Nike constituent des modèles fonctionnels pour une utilisation quotidienne sur la plage ou pour les entraînements en piscine.
Dans la collection de maillots de bain Nike, vous trouverez des découpes originales, des modèles sportifs pour plus de maintien, des coupes échancrées avec une ouverture dans le dos et bien plus encore.
Comment choisir le maillot de bain une pièce qui vous convient le mieux
Avant de choisir le maillot de bain une pièce qui vous convient le mieux, réfléchissez à vos attentes. Par exemple, si vous recherchez un maillot de bain fonctionnel pour faire des longueurs dans la piscine, envisagez un maillot une pièce avec des tissus performants comme le Nike HydraLock, qui offre une légère tenue de compression pour un meilleur maintien pendant les activités aquatiques.
La collection de maillots de bain Nike comprend un modèle pour chaque silhouette et chaque objectif. Découvrez ci-dessous les meilleurs maillots de bain une pièce pour Femme de Nike.
1.Maillot de bain à découpes : Nike Party Dots
Nike propose une variété de styles, de couleurs et de formes de maillots de bain à découpes. Fabriqué à partir de 75 % de matières recyclées, le Nike Party Dots une pièce offre un léger maintien de la poitrine, ce qui le rend adapté aux activités aquatiques à impact faible ou nul, comme la natation et le paddle.
Le maillot de bain est doublé pour une meilleure tenue et une meilleure protection, et il est également doté d'un demi-zip réglable sur le devant. Sa coupe est échancrée à l'arrière et offre une coupe taille haute au niveau des jambes, jusqu'au-dessus des hanches. Lors de l'essayage, veillez à l'ajuster pour trouver la coupe qui vous convient.
2.Maillot de bain coupe sportive et taille haute : Nike Sneakerkini
Comme son nom l'indique, ce modèle une pièce (et son laçage à l'avant) s'inspire des modèles de sneakers Nike les plus célèbres. Le modèle Nike Sneakerkini U-Back One Piece est conçu avec une coupe taille haute au niveau des jambes, jusqu'au-dessus des hanches et peut être porté pour aller à la plage ou à la piscine cet été, aussi bien pour se détendre que pour nager.
3.Pour les sports aquatiques de haute intensité : Nike HydraLock Sculpt
Pour les entraînements intenses dans l'eau, le maillot de bain Nike HydraLock Sculpt est spécialement conçu pour vous aider à obtenir les meilleures performances dans l'eau. Le maillot est fabriqué en tissu HydraLock, offrant un maintien optimal grâce à sa coupe compressive et profilée.
Le maillot de bain HydraLock Sculpt est doté d'empiècements latéraux ajustés et d'un maintien supérieur dans le haut du corps. Grâce à son maintien solide et à ses tissus techniques, vous pouvez nager, jouer au beach-volley ou pratiquer toute autre activité au bord de l'eau sans que votre maillot de bain ne vous gêne.
4.Maillot de bain original : Nike Color Block
Ce maillot de bain une pièce est élégant et moderne, grâce à un design coloré qui se démarque. Il offre un maintien léger, vous permettant de pratiquer vos activités aquatiques préférées en tout confort. Le maillot de bain est doté d'une coupe échancrée sur la partie inférieure et d'une coupe haute au niveau des jambes. Il est également doublé pour une protection et un maintien agréables.
5.Maillot de bain sans bretelles : Nike SolidVous voulez éviter les marques de bronzage au niveau des épaules ? Le modèle Nike Solid Lace-Up Bandeau One Piece vous offre la possibilité d'enlever les bretelles. Vous pouvez porter les bretelles pour nager, puis les enlever pour profiter du soleil.
Ce maillot de bain offre un maintien léger au niveau de la poitrine, et dispose d'un cordon de serrage réglable qui se noue dans le dos pour aider à maintenir le maillot en place. Comme la plupart des modèles une pièce de Nike, ce maillot de bain couvre la partie inférieure et a une coupe haute au niveau des jambes.
Texte original : Claire Tak