Les meilleures chaussures Nike pour le pickleball

Chaussures de tennis Nike Zoom Air

La grande variété de chaussures de tennis Nike Zoom Air offre de nombreuses possibilités aux adeptes de pickleball. Si vous souhaitez vous présenter sur le terrain avec une légende du tennis, choisissez la NikeCourt Zoom Vapor Cage 4 Rafa, nommée en hommage à Rafael Nadal. Ce modèle présente un système de laçage unique procurant un maintien supérieur, tandis que la matière de la semelle extérieure enveloppe la semelle intermédiaire pour plus de résistance et un look unique. Comme les autres chaussures de terrain Nike Zoom Air, cette paire présente également une unité Zoom Air sous l'avant-pied pour offrir une sensation de réactivité à chaque pas et à chaque atterrissage.



Vous pouvez également opter pour la NikeCourt Zoom NXT, très légère et disponible en version Homme et Femme. Son col est ultra-doux et elle est conçue avec du mesh respirant pour aider l'air à circuler jusqu'aux pieds. Le manchon à l'intérieur de la chaussure contribue également à empêcher le talon de glisser pendant que vous bougez.