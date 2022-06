Les meilleures chaussures Nike pour le cross-training

Les chaussures Nike les plus adaptées au cross-training sont les Nike Metcon . Ces chaussures d'entraînement sont conçues pour offrir un maximum de polyvalence. Elles comportent un talon large et plat qui apporte de la stabilité pendant le lever de charges lourdes et une mousse assez réactive pour amortir les mouvements à fort impact. De plus, la semelle extérieure en caoutchouc enveloppe votre voûte plantaire et fournit une adhérence qui vous permet de bien atterrir après un saut et de monter à la corde sans frustration. L'empeigne légère permet à vos pieds de respirer, tandis que les renforts texturés offrent une résistance durable à l'abrasion. La Nike Metcon est conçue pour vos entraînements les plus polyvalents.Et il existe également une Nike Metcon pour chaque type d'athlète de cross-training : celles et ceux qui souhaitent minimiser les charges et augmenter leur vitesse, qui préfèrent un talon plus haut pour le lever de charges, ou qui ont besoin de plus de souplesse pour leurs mouvements d'agilité. Chaque chaussure Nike Metcon possède un ensemble de caractéristiques uniques tout en offrant un équilibre entre stabilité et réactivité, ce qui en fait un choix idéal pour le cross-training.De plus, impossible de nier leur look affûté. Et avec son vaste choix de modèles et coloris (en tailles Nike pour Homme et Nike pour Femme), dont une paire de chaussures de cross-training entièrement personnalisable pour s'accorder avec vos vêtements d'entraînement préférés , vous trouverez forcément le look qui vous fait vous sentir au top.