Comment choisir la bonne brassière de sport Nike pour le yoga
Guide d'achat
Trouvez le bon modèle en suivant ces conseils.
Quel que soit votre objectif en pratiquant le yoga, trouver votre rythme est la clé de chaque session. Souvent, les professeurs de yoga conseillent aux personnes d'adopter une posture plus profonde, dans la limite du confortable. Mais aussi de modifier un exercice complexe en un autre plus doux, par exemple.
Tara Sweeney, designeuse technique de brassières de sport Nike, estime que trouver la bonne tenue vaut aussi pour les vêtements de yoga et les brassières de sport n'échappent pas à cette règle.
« Ne vous laissez pas restreindre par la classification des brassières », conseille-t-elle. « Si vous êtes plus à l'aise en faisant du yoga avec une brassière à maintien supérieur plutôt que léger, alors n'hésitez pas. »
Tara explique que, trouver la meilleure brassière de sport pour le yoga peut impliquer d'en essayer plusieurs types. « Un même type de brassière de sport ne convient pas à tout le monde », affirme-t-elle. Leur tenue peut varier en fonction de la taille de votre poitrine, de votre morphologie et du niveau de maintien que vous préférez.
Poursuivez votre lecture pour découvrir les meilleures brassières de sport Nike pour le yoga, selon votre style personnel et le confort recherché.
(Contenu apparenté : Comment trouver votre taille de brassière de sport Nike)
La meilleure brassière de sport pour le yoga avec un confort non comprimant léger : Nike Alate
1.Pour une encolure haute : la Nike Yoga Alate Curve
- De larges bretelles assurent une pression uniforme sur les épaules.
- La coupe dos nageur pour bouger les omoplates librement.
- La technologie Nike Dri-FIT empêche la transpiration de s'accumuler sur la peau.
2.Pour un rembourrage léger et des bretelles réglables : la Nike Yoga Alate Versa
- Le tissu ultra-extensible offre plus de liberté de mouvement.
- La bordure « anti-pincement » enveloppe agréablement la cage thoracique.
- La technologie Dri-FIT pour rester au sec.
3.Pour une coupe plus longue : la Nike Alate Solo
- Une silhouette plus longue et une encolure dégagée donnent à cette brassière l'apparence et le confort d'un débardeur.
- Le tissu InfinaSoft soyeux qui vous enveloppe de douceur.
- La technologie Nike Dri-FIT évacue l'humidité.
(Contenu apparenté : Les meilleures brassières de sport Nike (grande taille))
La meilleure brassière de sport pour le yoga avec une tenue ajustée : Nike Swoosh
Si vous cherchez à minimiser les mouvements de votre poitrine pendant une séance de yoga, les brassières de sport pour le yoga Nike Swoosh sont celles qu'il vous faut. Et pour cause : elles intègrent un tissu offrant une meilleure compression et des coutures conçues pour épouser au mieux votre corps. Découvrez ces deux modèles :
1.Pour une encolure haute : la brassière de sport à col montant Nike Yoga Swoosh
- La conception à découpes au dos vous fait profiter d'une fraîcheur optimale.
- Le tissu doux est suffisamment ferme pour maintenir votre poitrine en place.
- Une poche intérieure spéciale dans la doublure pour ranger votre téléphone ou des clés après la séance.
2.Pour des bretelles réglables : la brassière de sport rembourrée à maintien normal Nike Swoosh
- La coupe ajustée comprime la poitrine et le ventre.
- Le dos à bretelles minimaliste pour bouger les omoplates librement.
- La technologie Nike Dri-FIT favorise l'évaporation de la transpiration.
(Contenu apparenté : Les meilleures brassières de sport à col montant Nike à acheter maintenant)
La meilleure brassière de sport pour le yoga tout en style : Nike Indy
Similaires aux brassières Alate, les brassières Nike Indy permettent à votre poitrine de bouger naturellement. La grande différence ? Cette variante est conçue pour être un peu plus ludique, expressive et colorée. Aucun doute, il y en a une pour votre style. Découvrez ces trois modèles :
1.Pour une encolure unique : Nike Yoga Indy
- Les matières séparées créent une encolure haute et une aération supplémentaire sur la poitrine.
- Le tissu Infinalon fin épouse les formes de la poitrine.
- Les deux paires de bretelles offrent une tenue personnalisée.
2.Pour une action anti-transpiration plus poussée : la Nike Yoga Dri-FIT ADV Indy
- La conception sans rembourrage réduit la quantité de matière.
- Le tissu soyeux repose à plat sur la peau.
- La technologie Nike Dri-FIT ADV pour rester au sec.
3.Pour un confort léger : Nike Indy Luxe
- Le tissu haut de gamme minimise les distractions.
- Le coussinet cousu élimine le besoin d'ajustements fréquents.
- Les coutures collées sont lisses (et presque invisibles).
Rédaction : Julia Sullivan, coach certifiée par l'ACE