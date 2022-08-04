Les meilleures brassières de sport Nike (grande taille)
Guide d'achat
Découvrez les meilleures brassières de sport Nike (grande taille) offrant un haut niveau de performance pour vous suivre au quotidien.
Une bonne brassière de sport constitue la base de votre routine sportive. Lorsque vous portez une brassière de sport parfaitement ajustée et confortable, vous vous sentez en sécurité pour affronter n'importe quel entraînement. Nike propose trois niveaux de maintien différents pour ses brassières de sport (léger, normal et supérieur) et un large éventail de tailles allant du XS (bonnets A à C) au 3X (bonnets F à G).
Alors si vous cherchez une nouvelle brassière de sport grande taille, comment savoir quels sont les meilleurs modèles ou niveaux de maintien pour vous ?
(Contenu apparenté : Les meilleures brassières de sport à maintien supérieur Nike à essayer)
Comment sélectionner la meilleure brassière de sport grande taille pour vous
Trouver la bonne brassière de sport n'est pas simplement une question de taille (même s'il est essentiel de porter la bonne taille de brassière). Il est tout aussi important de trouver une brassière qui vous offre le niveau de confort et de maintien qui vous convient.
Quelle que soit la taille que vous portez, il n'existe pas un seul niveau de maintien adapté à tout le monde ou à toutes les activités. Commencez votre recherche en réfléchissant aux critères qui vous semblent importants pour les différentes activités que vous êtes susceptible de pratiquer avec cette nouvelle brassière.
- Maintien supérieur : Au quotidien ou lors de votre entraînement, est-ce qu'il est important pour vous d'empêcher le plus possible votre poitrine de bouger ? Si c'est le cas, optez pour une brassière de compression à maintien supérieur. Si vous cherchez à réduire la pression sur les épaules, essayez une brassière à maintien supérieur équipée de bretelles épaisses.
- Maintien léger : En revanche, si vous voulez une tenue plus naturelle et qui ne comprime pas votre poitrine, optez pour une brassière à maintien léger. Les brassières à maintien léger ne sont pas réservées aux petits bonnets. Ces modèles, comme la Nike Dri-FIT Alate Minimalist, offrent une conception discrète dans un large éventail de tailles.
- Maintien normal : Si vous êtes entre les deux (si vous voulez un certain maintien mais qu'une brassière à maintien supérieur vous comprime trop), une brassière à maintien normal peut être un bon compromis.
Caractéristiques clés que doivent posséder toutes les brassières de sport
1.Bretelles réglables
Si vous cherchez une brassière de sport taillée pour vous, choisissez-en une avec des bretelles réglables. Les bretelles sont un élément essentiel d'une brassière de sport car elles contribuent à créer une coupe harmonieuse, en répartissant le poids de la poitrine et en réduisant la pression appliquée sur le bandeau inférieur. Des bretelles bien ajustées doivent offrir une tenue ferme mais confortable.
2.Type de fermeture
Le type de fermeture à choisir est entièrement basé sur vos préférences personnelles. Réfléchissez si vous souhaitez un modèle sans fermeture (à enfiler), qui se ferme à l'avant ou à l'arrière. Nike propose ces différents types de fermetures sur les brassières de sport grande taille.
3.Type de bonnet
Pour ce qui est du rembourrage et des types de bonnet, vous trouverez des brassières non rembourrées, rembourrées et à coque, qui offrent un bon maintien et sculptent votre silhouette.
Les meilleures brassières de sport grande taille Nike
1. Nike Alate
La gamme de brassières Nike Alate est faite pour vous offrir un effet seconde peau au quotidien. Les brassières Nike Alate sont si douces et confortables que vous oublierez même que vous en portez une.
De plus, elles sont fabriquées dans un tissu Nike Dri-FIT, qui évacue la transpiration et contribue à son évaporation rapide, vous permettant ainsi de rester au sec et de bénéficier d'un maximum de fraîcheur. Découvrez les modèles à maintien léger, comme la Nike Dri-FIT Alate Minimalist, ou ceux à maintien normal, comme la Nike Yoga Dri-FIT Alate Curve.
2. Nike Swoosh
Pour un look de brassière de sport Nike vraiment emblématique, optez pour la Nike Swoosh : une brassière dos nageur classique sans fermeture. En fonction du modèle, la brassière Nike Swoosh offre un maintien normal ou supérieur. Certaines sont équipées d'un coussinet une pièce amovible, d'autres sont sans coussinet.
3. Nike Indy
La brassière Nike Indy est sportive et dynamique. Elle est conçue pour tout type d'activité. Nous l'avons déclinée dans un large éventail de couleurs, avec trois coupes différentes disponibles en grande taille : col en V, col en U et coupe longue. Les bretelles de ces brassières Nike Indy se règlent à l'avant, ce qui vous permet de les resserrer ou de les desserrer plus facilement. Les coussinets amovibles offrent plus de polyvalence et vous permettent de personnaliser encore davantage la coupe.
4. Nike Alpha
La Nike Alpha est une brassière de sport à maintien supérieur qui associe une tenue de compression et des bonnets rembourrés enveloppant chaque sein et réduisant les rebonds. Les bretelles ultra-larges sont réglables à l'avant et le fermoir dans le dos apporte un niveau de sécurité supplémentaire. Cette brassière de sport existe en deux versions : l'une avec zip à l'avant facilitant l'enfilage et le retrait, et l'autre traditionnelle, qui se ferme dans le dos.
Texte : Jennifer Davis-Flynn