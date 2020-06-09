Les tractions pour renforcer le haut du corps

Ces variantes amplifient l'intensité en transférant la charge vers différents muscles, ou en augmentant le temps total sous tension (durée pendant laquelle un muscle est sollicité au cours d'une série). Elles vous prépareront également à exécuter des mouvements plus avancés, comme les tractions aux anneaux ou les muscle-up.



Vous n'avez besoin que d'une barre de traction, d'une échelle horizontale ou d'une barre horizontale stable en hauteur pour les intégrer à votre entraînement. Une fois que vous êtes en mesure de réaliser 3 à 5 tractions avec une technique parfaite, essayez l'une de ces variantes (ou les deux). Lancez-vous avec un objectif de 3 à 5 séries, avec autant de répétitions que possible, en commençant chaque répétition avec les bras tendus pour une amplitude de mouvement complète. Au fur et à mesure que vous progressez, vous pouvez augmenter le nombre de répétitions et de séries, mais commencez toujours par vérifier rapidement la technique.