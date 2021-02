Naomi et Mari Osaka discutent de leur relation de sœurs

En grandissant, Naomi Osaka et sa grande sœur, Mari, se sont beaucoup rapprochées grâce à la passion du tennis et à la compétition. En jouant l'une contre l'autre pour commencer, puis en affrontant d'autres adversaires dans leur carrière.



« Ma sœur est un véritable moteur pour moi », explique Naomi, 23 ans. « Quand j'étais petite, Mari me battait tous les jours, et je crois que ça a énormément développé mon esprit de compétition. Ça m'a donné la volonté de remporter tous mes matchs. »



Comme beaucoup d'entre nous, les deux sœurs ont passé encore plus de temps ensemble cette année. Durant cette pause forcée du circuit, le duo a trouvé des manières de s'entraîner à la maison et également de travailler ensemble sur des projets créatifs.



« En fait, elle gère beaucoup plus de choses que je ne l'aurais pensé », affirme Mari, 24 ans. « Je la vois toujours comme ma petite sœur, mais c'est en fait une vraie femme d'affaires. »



Dans cette vidéo, les deux joueuses de tennis professionnelles discutent de l'effet de cette période sur leur relation et expliquent comment elles continuent d'en apprendre toujours plus l'une sur l'autre en dehors des courts de tennis.