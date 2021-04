Les conseils de la diététicienne Reshaunda Thornton pour avoir une relation saine avec la nourriture

Selon Reshaunda Thornton, diététicienne hors pair, nous entretenons une relation permanente avec la nourriture jusqu'à la fin de notre vie. Il s'agit simplement de savoir si nous sommes prêts à travailler pour rendre cette relation heureuse et durable ou si nous préférons continuer à être en conflit à chaque repas. Dans cet épisode de « Trained », l'experte en nutrition et animatrice du podcast « The Dietitian Against Diets » discute avec Ryan Flaherty, Senior Director of Performance chez Nike, pour tenter d'expliquer comment les relations avec la nourriture peuvent déraper et ce que nous pouvons faire pour les remettre sur les rails. Elle explore les raisons pour lesquelles nous avons recours à des régimes restrictifs, pourquoi cela ne fonctionne presque jamais et comment nous pouvons réorganiser notre pensée pour nous faire plaisir avec des repas sains, y compris avec de grandes assiettes de nachos, sans culpabiliser.