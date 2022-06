Le running permet-il d'avoir des abdos ?

Il n'existe pas vraiment de réponse claire à cette question, parce que tout le monde a une vision différente de ce que signifie « avoir de bons abdominaux ». Pour certaines personnes, avoir de bons abdominaux implique d'avoir des muscles plus dessinés au niveau du ventre. En d'autres termes, les muscles superficiels de la paroi abdominale (notamment le grand droit et l'oblique externe) doivent être clairement visibles. Les personnes qui souhaitent obtenir ce type de « bons abdominaux » cherchent à développer un ventre de type tablette de chocolat grâce à leur entraînement cardio.



Pour d'autres, avoir de bons abdominaux signifie renforcer sa ceinture abdominale pour pratiquer différents types d'exercices et d'activités, notamment le running. Cela implique de renforcer non seulement les muscles abdominaux superficiels, mais aussi les muscles profonds (l'oblique interne et le transverse), pour qu'ils soient dynamiques et résistants. Les quatre muscles travaillent en harmonie pour former une structure en corset qui maintient le corps au quotidien, pendant les activités sportives et les entraînements.