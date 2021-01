Rencontez Lamine Conté, le nouveau cinéaste de streetball à Paris

As-tu toujours été un passionné de basketball ?

Autrefois je jouais seulement au football. Même si la majeure partie de mes amis préféraient le basket quand j'étais au collège, j'ai toujours préféré le foot. Je trouvais que le basket était réservé aux grands, et j'étais encore plutôt petit à l'époque. Je ne m'y suis mis qu'à l'âge de 14 ans, et je n'ai plus jamais arrêté. J'ai commencé tard, et j'ai mis du temps à atteindre un certain niveau. J'étais non seulement le dernier à avoir rejoint l'équipe, mais il m'a aussi fallu une éternité pour commencer à maîtriser le jeu. Je n'ai pas trouvé d'entraîneur prêt à croire en moi avant mes 16 ans. Un ex-basketteur et mentor local, Mohammed, m'a pris sous son aile, et c'était un pari osé étant donné que j'avais un jeu de piètre qualité pour un âge déjà avancé. Mais il a dû déceler quelque chose dans ma passion et ma motivation. Cet été-là, tout a changé pour moi. Je suis ensuite devenu suffisamment bon pour partir aux États-Unis et tenter ma chance dans des camps d'été et des clubs amateurs.