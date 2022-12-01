Le look Nike FC : Maria
Culture
Du mélange artistique de motifs à la mise en avant des footballeuses, il y a une stratégie créative derrière tout ce que Maria touche, y compris les tenues sportives qu'elle a créées avec nous ici.
« Au-delà de la coupe » est une série explorant la fusion du style personnel et de l'identité de créatifs en pleine ascension.
« Le football inspire mon travail et mon style », déclare Maria Maleh, directrice artistique aux multiples talents et cofondatrice du club de football amateur Hamster FC. « Je suis une grande fan des belles tenues, leurs palettes de couleurs, leurs matériaux, leur composition et leur coupe ».
Nous avons retrouvé Maria à son domicile/studio, et à proximité de Hackney Marshes où ses « Hammies » s'entraînent, pour découvrir une série de looks inspirés du football, mélangeant nos dernières collections des équipes nationales avec des articles de sa propre garde-robe. Fais défiler pour voir.
« Nous avons fait de notre club un espace sûr où toutes les femmes peuvent venir comme elles sont. Nous nous soutenons mutuellement d'une manière fraternelle que j'apprécie vraiment ».
Maria
Directrice artistique, styliste et cofondatrice du Hamster FC
Mélange les styles
« J'ai toujours apprécié tout ce qui est visuel », explique Maria, qui a créé son propre studio de création en plus de fonder une équipe de football. Ici, l'imprimé jaguar d'un body de l'équipe du Brésil contraste et complète un vêtement première couche psychédélique et un pantalon métallique pour former un mélange visuel contrôlé.
Confortable et glamour
Nous avons revêtu le maillot de la ville natale de Maria, en Angleterre, en y superposant un corset en satin assorti et en l'accessoirisant avec les bijoux en or de sa mère. « Certaines pièces sont aussi vieilles que moi », dit-elle. Un jean taille haute, une paire de Air Max et un manteau vintage pour être à l'aise.
Révolutionnaire
Certaines joueuses préférées de Maria sont originaires du Brésil. « Je me souviendrai toujours de l'impact que ces joueuses ont eu sur ma vision de la femme footballeuse », dit-elle. Pour une soirée, nous avons associé ce haut vert menthe à une veste courte douillette et à une jupe en similicuir, le tout en noir intense pour mettre en valeur cette touche de couleur.
Photographie : Elliot James Kennedy
Stylisme : Coco Mell
Entretien : Grace Gordon