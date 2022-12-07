Le look Nike FC : AntsLive

« Mon manager essaie parfois de me faire porter des tenues décontractées et élégantes », dit-il en riant, « mais la plupart du temps, j'opte pour un survêtement. C'est comme ça que j'ai grandi, c'est ce que je suis ».



Nous avons rencontré Ants dans son studio pour lui faire essayer des articles de nos dernières collections des équipes nationales. Fais défiler la page vers le bas pour voir les looks de trois de ses équipes préférées.