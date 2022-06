Points de rencontre : le futur du breakdance

Depuis 2013, les sept danseurs du Power Crew volent la vedette sur la plage de Yoff en s'entraînant deux après-midi par semaine pour améliorer leurs spectacles de rue énergiques. « Le sable aide pour l'endurance et le renforcement musculaire », explique Xavier Goudiaby, 27 ans, le leader du groupe. « On s'est dit : "pourquoi ne pas intégrer ça à nos chorégraphies ?" Et de retour sur le dur, on était plus rapides ».



L'équipe a découvert que le sable, inégal et en mouvement constant, et la résistance naturelle offerte par l'eau peu profonde permettaient de gagner en agilité et en force, réduisant de fait la nécessité de se rendre à la salle de sport pour faire du cross-training. « Dans le sable, c'est déjà ce qu'on fait », précise Xavier qui, d'un saut périlleux arrière exécuté en apparence sans effort au-dessus des flots, démontre que cette approche les aide à perfectionner leurs mouvements.