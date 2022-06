Le footballeur de rue mexicain Alan Landeros se perfectionne

Je peux avoir une nouvelle idée à n'importe quel moment de la journée, parfois simplement en regardant mes anciennes vidéos, mais je préfère attendre et m'exercer pendant mes entraînements si c'est une figure difficile. J'ai déjà eu des accidents par le passé en tentant quelque chose de nouveau sans l'avoir préparé. Une fois, je me suis fait tellement mal au genou que je n'ai pas pu m'entraîner pendant quatre mois. Et quand je m'y suis remis, j'ai remarqué que j'avais peur d'essayer de nouvelles choses parce que je ne voulais pas risquer de me blesser, mais c'était pire parce que j'ai fini par stagner et me démotiver. Maintenant, j'essaie de réfléchir à la figure le plus possible, mais au final, je prends le risque. Si je tombe, tant pis. Je ne veux pas stagner.