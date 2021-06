La joueuse française de football Florine Kouessan et son club, Witch FC

Comment se développe le football féminin en France ?

Quand j'étais plus jeune, le football était vraiment considéré comme une activité réservée aux garçons. D'ailleurs, mes frères blaguaient parfois en disant qu'ils ne voulaient jouer qu'avec d'autres garçons quand ils voulaient que je me sente exclue. Mais au fil des années, j'ai remarqué que les femmes réclamaient leur place. Entre les clubs professionnels qui suscitent plus d'attention, la Coupe du monde féminine qui s'est tenue en France l'été dernier et les médias qui mettent plus en avant les femmes… le football féminin qui était sous-estimé ne fait désormais plus du tout débat. Il semble maintenant logique de le voir à la télévision et dans les magazines.



Ces deux ou trois dernières années, j'ai constaté des choses que je n'aurais jamais imaginées. Je vois des publicités pour le football féminin et cela semble naturel. Je me réjouis d'avoir assisté à cette évolution car cela m'a motivée à bouger et à chercher une équipe féminine pour jouer de manière régulière. Même si j'adorais jouer, je ne m'imaginais pas rejoindre une équipe comme j'ai fini par le faire.