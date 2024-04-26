Pack Blueprint : les meilleurs produits Nike intégrant la technologie Air

Lancée dans les années 70, la technologie Nike Air n'a cessé d'évoluer depuis. Aujourd'hui, toute une gamme de chaussures Nike intègre les innovations Air. L'objectif reste le même : t'assurer un amorti réactif qui ne te ralentira pas. Nike mise sur cette technologie signature dans le pack Nike Blueprint, qui sera dispo à l'été 2024.

Cette sortie met en avant le meilleur de la technologie Nike Air, avec 13 chaussures conçues pour différents sports. Le pack comprend des pointes d'athlétisme, des chaussures de basket, une chaussure de foot et un modèle lifestyle pour répondre à tes besoins sur le terrain et au quotidien.

« Les athlètes sont notre priorité. On fait tout pour repousser les limites et prendre des risques à leur place, explique Martin Lotti, Nike Chief Design Officer. Cet été, c'est le retour d'énergie monumental de la technologie Nike Air qui fera toute la différence. Avec ces produits intégrant la technologie Air, je me réjouis de ce qu'on propose aux athlètes, mais aussi du fait qu'on se lance dans une nouvelle aventure incroyable. » La technologie Nike Air a marqué des grands moments de sport. Par exemple, elle a accompagné Eliud Kipchoge dans son parcours pour passer sous la barre des deux heures au marathon, un exploit que tout le monde croyait impossible.

Sciences, recherche, design : la dernière technologie Nike Air s'appuie sur le travail des pros. On a aussi fait appel à l'intelligence artificielle et aux outils algorithmiques. L'objectif ? Évaluer une dizaine de solutions possibles aux problèmes rencontrés par les athlètes. Le résultat est un meilleur produit, mieux conçu à partir des données. Avec cette technologie de pointe, l'équipe de recherche Nike peut aussi perfectionner la technologie Air pour mieux la répartir sur toutes les pointures de chaussures.

On retrouve les mêmes coloris sur les 13 chaussures du pack Nike Blueprint : un fond blanc immaculé qui fait ressortir le Swoosh bleu et des touches orange vif. Ce coloris est inspiré de Bill Bowerman, cofondateur de Nike et coach d'athlétisme. Il tenait absolument à créer des chaussures légères. Si bien qu'il dessinait un Swoosh au stylo sur le côté des pointes de ses athlètes pour éviter de les alourdir. Le pack Nike Blueprint a été imaginé à partir des notes de Bill Bowerman, qui a créé un « modèle de référence au service des athlètes ».

Dans le pack Nike Blueprint, on retrouve des chaussures de running, comme la Alphafly 3. Sans oublier la Pegasus 41, la dernière version de la célèbre Nike Pegasus, qui intègre la première unité Zoom Air visible sur un modèle de running. Le pack comprend aussi les pointes d'athlétisme Nike Victory 2 et Nike Maxfly 2. Pour le basket, la nouvelle G.T. Hustle 3 assure un retour d'énergie puissant, avec une silhouette mi-montante. La nouvelle Nike Mercurial Superfly est aussi de la partie : maintien et légèreté pour des mouvements explosifs sur le terrain de foot.

Le pack Nike Blueprint sera dispo sur Nike.com et chez certains revendeurs le 3 juillet. Nike sortira un autre coloris spécial peu de temps après.

Rédaction : Korin Miller