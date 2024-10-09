Jordan innove dans les moindres détails avec la nouvelle Tatum 3

La Jordan Tatum 3 sortira dans le coloris « Welcome to the Garden ». Avec un motif floral rappelant le jardin de l'athlète, ce coloris célèbre son épanouissement, aussi bien dans le basket que dans sa vie de famille.



Plusieurs autres coloris originaux sortiront plus tard. Le coloris « Zero Days Off » blanc, vert et rose, rend hommage au travail acharné de Jayson Tatum. Le coloris pastel « Sidewalk Chalk » rappelle les moments passés par la star à s'amuser dehors avec son fils. Les tons gris apaisants du coloris « Zen » reflètent la capacité de Jayson à rester calme face à la pression.



À propos de sa chaussure signature, Jayson Tatum confie : « Je suis reconnaissant de pouvoir co-créer avec Jordan et de me rapprocher des fans à travers cette chaussure. Ce que je préfère dans la Tatum 3, c'est le choix des couleurs. J'espère que l'histoire derrière ces coloris inspirera et motivera beaucoup de gens. »



Dévoilée pour la première fois pendant l'été, la Jordan Tatum 3 sortira le 10 octobre 2024. Elle sera disponible dans le monde entier sur jordan.com et chez certains revendeurs.