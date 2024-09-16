LeBron TR1 : la chaussure d'entraînement ultime pour la nouvelle génération d'athlètes

LeBron TR1 : la chaussure de training par excellence pour la nouvelle génération d'athlètes
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Conçue pour être la première chaussure de training adaptée à chaque athlète, la TR1 met l'accent sur des performances optimales, le style et le confort au quotidien.
- La première chaussure de training de LeBron James pour Nike, la LeBron TR1 (pour Trainer 1), est une chaussure conçue pour le confort, avec un style streetwear et des performances optimales dans tous les sports.
- Avec un design léger et ergonomique qui met l'accent sur la souplesse à l'avant-pied, la TR1 reflète l'approche de la star du basket en matière d'entraînement.
- La Lebron TR1 sera disponible dans le monde entier sur nike.com et chez certains revendeurs à partir du 19 septembre 2024, dans sa version Dunk Man gris et vert. D'autres coloris originaux sortiront dans les semaines suivantes.
La légende du basket LeBron James sort sa première chaussure de training pour Nike : la LeBron TR1. Réputé pour sa ténacité inégalée et son approche intense en matière d'entraînement, la star du basket a regroupé ces éléments pour concevoir la Nike TR1. Le résultat ? Une chaussure de training unique avec un mélange innovant de performance et de style.
LeBron a voulu que la TR1 mette l'accent non seulement sur la performance, mais aussi sur l'authenticité et la possibilité de la porter toute la journée, pour plaire aux athlètes de toutes les disciplines.
« La TR1 est destinée à l'athlète qui est constamment en quête de succès et qui travaille jour après jour, explique LeBron. L'entraînement est une partie importante de mon parcours, et cette chaussure est conçue pour que les athlètes l'utilisent pour n'importe quel entraînement, à tout moment et n'importe où. »
Le développement de la TR1 s'est appuyé sur les observations du Nike Sports Research Lab. La chaussure qui en résulte propose un look streetwear stylé qui vise la performance en intérieur et le confort en extérieur. La TR1 affiche un design ergonomique et léger axé sur la stabilité, avec un accent mis sur la souplesse à l'avant-pied pour améliorer les performances. De plus, la suppression du Strobel, la partie la plus basse de l'empeigne de la chaussure, permet d'être plus proche de l'amorti en mousse qui donne à la TR1 sa réactivité caractéristique.
La semelle extérieure à motif gaufré inversée unique de la TR1 offre une adhérence supplémentaire là où c'est le plus nécessaire. Sa semelle intermédiaire confortable est stable et maintient bien. Et en plus, sa forme large et sa conception ajustée laissent de la place pour tenir compte du gonflement du pied pendant l'entraînement.
La LeBron TR1 sera disponible dans son coloris Dunk Man, un design original en gris et vert, sur nike.com et chez certains revendeurs le 19 septembre 2024. D'autres coloris suivront, notamment le spectaculaire et monochrome Zero Dark 30, dont la sortie est prévue le 10 octobre 2024, le fameux violet Purple Rain, dont la sortie est prévue le 23 octobre 2024, et le discret coloris orange Better With Age, dont la sortie est prévue le 11 novembre 2024.