Nouvelles supershoes : la technologie Air propulse les athlètes vers la victoire

La Maxfly 2 est la chaussure de course à pointes Nike conçue pour les courses de 100 à 400 mètres (jusqu'à un tour de piste). Comme la Maxfly 2, la Victory 2 est une chaussure de course à pointes innovante qui sera mise en avant à Paris. Elle est conçue pour les courses de demi-fond sur 800 et 1 500 mètres.

La technologie Air Zoom a été intégrée pour la première fois dans une chaussure de course à pointes en 2020. Les nouvelles silhouettes, elles, sont conçues avec un profil plus plat et une plus grande attention portée à la stabilisation. Mais on retrouve toujours le retour d'énergie Nike Air. La Maxfly 2 et la Victory 2 associent toutes les deux la puissance d'une plaque en fibre de carbone à l'amorti Air Zoom. Avant même que le modèle ne soit fini, cinq athlètes Nike ont établi des records du monde avec des prototypes de la Victory 2.

« Avec l'intégration de l'unité Air Zoom à la Maxfly et à la Victory, les athlètes disposaient de pointes rembourrées, ce qui a inspiré certaines personnes à essayer des distances qu'elles n'auraient pas courues avant », explique Emily Farina, directrice de recherche au NSRL.