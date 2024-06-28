Nouvelles supershoes : la technologie Air propulse les athlètes vers la victoire
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Les dernières innovations en matière de supershoes avant le début de la compétition à Paris.
Avant que la compétition débute à Paris et en France, Nike communique sur ses dernières innovations Air pour les athlètes. Maxfly 2, Victory 2, G.T. Hustle, Mercurial : des chaussures révolutionnaires que les athlètes vont porter sur les pistes d'athlétisme, les terrains de basket et de foot cet été. Le travail du Nike Sport Research Lab (NSRL) a permis de créer des supershoes réactives et légères, pour un maximum de retour d'énergie avec un minimum d'efforts. C'est crucial pour les épreuves dans lesquelles chaque milliseconde peut faire la différence.
Cet article détaille les dernières innovations Air, utiles aux pros comme aux athlètes du quotidien.
Maxfly 2 et Victory 2
La Maxfly 2 est la chaussure de course à pointes Nike conçue pour les courses de 100 à 400 mètres (jusqu'à un tour de piste). Comme la Maxfly 2, la Victory 2 est une chaussure de course à pointes innovante qui sera mise en avant à Paris. Elle est conçue pour les courses de demi-fond sur 800 et 1 500 mètres.
La technologie Air Zoom a été intégrée pour la première fois dans une chaussure de course à pointes en 2020. Les nouvelles silhouettes, elles, sont conçues avec un profil plus plat et une plus grande attention portée à la stabilisation. Mais on retrouve toujours le retour d'énergie Nike Air. La Maxfly 2 et la Victory 2 associent toutes les deux la puissance d'une plaque en fibre de carbone à l'amorti Air Zoom. Avant même que le modèle ne soit fini, cinq athlètes Nike ont établi des records du monde avec des prototypes de la Victory 2.
« Avec l'intégration de l'unité Air Zoom à la Maxfly et à la Victory, les athlètes disposaient de pointes rembourrées, ce qui a inspiré certaines personnes à essayer des distances qu'elles n'auraient pas courues avant », explique Emily Farina, directrice de recherche au NSRL.
G.T. Hustle
Sur les terrains, la sortie de la G.T. Hustle 3 marque la toute nouvelle innovation en matière de chaussure de basket conçue pour maximiser le retour d'énergie. Une nouvelle unité Air Zoom à l'avant-pied est superposée à une unité Air Zoom Strobel pour booster le stockage et le retour d'énergie. Le NSRL a constaté que les athlètes consommaient moins d'oxygène avec la G.T. 3 qu'avec la G.T. 2, à niveau d'effort égal. Cette économie d'énergie peut avoir une influence considérable sur leurs performances.
Du jamais vu : les recherches pour la G.T. Hustle ont été menées par des femmes depuis le début, pour recueillir les impressions d'athlètes féminines. « Je crois que c'est un fait marquant dans l'innovation pour les femmes. Il ne s'agissait pas de créer une chaussure à part, dans une couleur différente, explique Elysia Davis, directrice de recherche Nike. Il s'agissait d'entendre le point de vue des femmes sur le sport et d'être à l'écoute de leurs retours. C'est ce qui nous a permis non pas de créer la meilleure chaussure de basket pour femme, mais la meilleure chaussure de basket tout court. »
Mercurial
Pour répondre aux besoins des athlètes qui pratiquent le foot, les innovations au niveau de la technologie Air Zoom ont permis à Nike de créer la toute dernière version de la Mercurial. Ces athlètes voulaient des chaussures basses et robustes pour changer de direction, accélérer et s'arrêter en un éclair. L'unité Air Zoom Strobel de 4 millimètres permet un retour d'énergie optimal sans négliger la silhouette de la chaussure. Les ailerons de vitesse sous la Strobel renforcent la sensation d'adhérence. La Mercurial offre 10 % de retour d'énergie en plus par rapport au modèle précédent. Avec sa forme sculptée et son design de plaque unique, la Mercurial de 2024 semble être une extension du pied. Elle permet aux athlètes de changer de direction ou de sprinter en étant à l'aise.
La Nike Maxfly 2 et la Nike Victory 2 sont disponibles en quantités limitées sur nike.com. La Nike G.T. Hustle 3 et la Nike 2024 Air Zoom Mercurial seront disponibles sur nike.com et chez certains revendeurs à partir de juillet 2024.