Nike Ja 4: The Latest Stop on Ja’s Footwear Journey

Malgré des similitudes, les différences entre la Ja 4 et la Ja 3 sont bien là. L'une des modifications les plus notables concerne la semelle. La Ja 3 intégrait la technologie hybride ZoomX , mais la Ja 4 est équipée de la Cushlon 3.0 qui, de pair avec une semelle de propreté surélevée en Super Critical Foam, permet une foulée réactive, explosive et stable. Le JA-Frame en TPU enveloppe le pied, assurant un maintien optimal pour les sauts, les changements de direction rapides et les attaques.

L'ajout de texture offre plus de dimensionnalité et augmente la résistance. Le motif d'adhérence précis sur la semelle extérieure est également inspiré du logo Ja, mais il est plus subtil que sur l'ancienne version.

En matière de design, la Ja 4 trouve un équilibre unique. L'équipe créative a adopté une approche plus épurée, plus moderne, plus axée sur la performance et plus simple pour la dernière itération, tout en conservant un style edgy grâce à des angles marqués. Le logo « JA » en forme de dent, inspiré de son célèbre mouvement, en fait partie intégrante.

« Tout le monde se souvient des envolées spectaculaires de Ja, mais on oublie parfois à quel point il est explosif lorsqu'il garde les pieds sur terre, explique Leon Gu, créateur produit expert chez Nike. Nous voulions remettre cette accélération au centre de l'attention. »

Le dernier modèle de la collection signature de Ja, riche en messages cachés et en éléments de design exclusifs, est conçu aussi bien pour les basketteurs expérimentés que pour les débutants. La 12 Time, nouveau modèle qui reprend les caractéristiques clés que les joueurs attendent des chaussures signature de Ja, sera commercialisée peu après à un prix plus bas.