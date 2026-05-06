Joue avec assurance et maîtrise avec la Luka 5 de Jordan Brand

« Travailler avec Jordan Brand sur la Luka 5 consistait à créer quelque chose qui correspond à mon jeu et qui continue d'évoluer avec moi, explique Luka. Le Zoom Strobel et l'ISOband sur toute la longueur me donnent ce pop et ce contrôle supplémentaires pour que je puisse attaquer de n'importe quel endroit. Dès que je noue les lacets, je sais que je suis prêt pour l'action. »

Les nouvelles technologies de la Luka 5 s'associent à un look et à une sensation familiers pour une mise à jour intéressante.

Comme ses prédécesseurs, la Luka 5 partage la même sensation familière sur le terrain, la même décélération et la même maniabilité. Le design bas de la Jordan Luka 5 rapproche le pied du terrain, tandis que son motif d'adhérence à chevrons sur toute la longueur avec caoutchouc HART aide les joueurs à effectuer des arrêts rapides et soudains.