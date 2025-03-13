Nike ZoomX Vaporfly Next% 4 et Nike ZoomX Streakfly 2 : découvre l'innovation à l'origine des deux nouvelles chaussures de course de la marque.
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Que ce soit pour courir un kilomètre ou un marathon, ces chaussures aident les athlètes à gagner en vitesse.
Depuis des décennies, Nike se concentre sur l'innovation et la performance de ses produits. En 2016, la marque a innové avec l'introduction d'une nouvelle catégorie de chaussures de course : les « supershoes ». La Nike Vaporfly 4% a été la pionnière de cette catégorie, et l'objectif de la chaussure était simple : aider tout le monde, des pros du marathon aux compétiteurs et compétitrices de niveau amateur, à battre leurs records personnels en leur donnant un outil capable de booster leurs performances.
En plus de la plaque en carbone qui crée une surface rigide sur laquelle les athlètes peuvent prendre appui, les supershoes intègrent une mousse Nike ZoomX très réactive. Cela les rend légères et dynamiques, avec un retour d'énergie optimal qui maximise leur vitesse. Au cours des neuf dernières années, chaque génération de supershoes Nike a mis l'accent sur ces caractéristiques principales, tout en intégrant des technologie et une conception de produit améliorées pour garantir de meilleurs résultats aux athlètes. En 2025, l'équipe produit de Nike a sorti deux modèles avancés : la Vaporfly 4 et la Streakfly 2.
Vaporfly 4 : la dernière version de la supershoe d'origine
Tout comme les ingénieurs en sport automobile ajustent constamment leurs voitures pour en améliorer la vitesse et les performances, Nike a adopté une approche itérative similaire pour booster les performances de la Vaporfly 4, tout en conservant l'essence de ce qui avait rendu la Vaporfly d'origine si révolutionnaire. À cette fin, Andrew Bumbalough, Product Line Manager chez Nike, explique que son équipe et lui ont cherché à alléger le poids de la chaussure, à améliorer la propulsion et à assouplir l'avant-pied. Des athlètes de haut niveau, comme Joshua Cheptegei et Mohammed Ahmed, l'ont testée pour aider l'équipe à atteindre ces objectifs.
« Pour cette version, on ne cherchait pas à révolutionner le design. La Vaporfly est la supershoe d'origine, une pionnière des chaussures de course. On voulait faire évoluer un modèle dont on considère qu'il a déjà du succès. »
Andrew Bumbalough, Nike Lead Product Line Manager.
Résultat : une chaussure 10 % plus légère que sa version précédente (une pointure 42 pour homme pèse seulement 169 grammes, un tout petit peu plus qu'une balle de baseball), sans pour autant sacrifier les performances. Tout comme la Vaporfly 3, cette chaussure intègre une plaque FlyPlate en fibre de carbone sur toute la longueur. Mais l'angle de la plaque a été modifié, passant de 15 à 20 degrés, pour améliorer le stockage d'énergie et la propulsion. Le drop (l'écart de hauteur entre le talon et l'avant-pied) est aussi passé de 8 à 6 mm. Et l'équipe a ajouté 2 mm supplémentaires de mousse Nike ZoomX à l'avant-pied pour un meilleur retour d'énergie.
« Chaque millimètre de mousse ZoomX ajouté sous le pied donne à la chaussure une "plus grosse batterie" pour stocker de l'énergie, précise Andrew Bumbalough. Cette énergie est ensuite libérée lors de la foulée ». Le supplément de mousse crée en outre une sensation de « moelleux ». Selon lui, cette modification répondra mieux aux besoins des athlètes qui trouvaient que la Vaporfly 3 était trop ferme à l'avant-pied.
Des modifications ont aussi été apportées au niveau de l'empeigne. « Le mesh est non seulement plus léger, mais aussi plus confortable. Il épouse mieux le pied. On a aussi ajouté des lacets légèrement élastiques, qui permettent à l'empeigne d'être plus confortable et ajustée sur l'ensemble du pied », explique Andrew Bumbalough.
Il souligne enfin que Nike célèbre l'héritage de la Vaporfly en tant que supershoe d'origine en inscrivant la mention « the original super shoe » directement sur la semelle intermédiaire. C'est la chaussure de course par excellence pour les fans de supershoes.
Streakfly 2 : une chaussure de course innovante pour les courtes distances
Si les designers ont fait le choix de rester fidèles à la silhouette originale de la Vaporfly avec la Vaporfly 4, l'équipe produit a adopté une approche totalement différente avec la Streakfly 2.
« On voulait créer une chaussure dans une catégorie à part, résume Jonathon Riley, Product Developer chez Nike, à propos de la source d'inspiration de cette chaussure de course.
Les modèles de course sur route sont conçues depuis des années pour une seule et unique distance : le marathon. Mais qu'en est-il des athlètes qui courent le 5 km ou le 10 km, ou même le mile ? Ces athlètes n'ont pas besoin d'une chaussure de marathon, mais veulent quand même une puissance et un retour d'énergie de haut niveau. C'est là que la Nike Streakfly 2 entre en jeu.
Conçue comme l'équivalent pour la route des pointes de course Dragonfly, la Streakfly 2 est l'une des seules chaussures de course à ne pas avoir été conçue pour le marathon, comblant un vide en grande partie ignoré dans l'ère des supershoes.
« Cette chaussure est performante à tous les niveaux. Elle est très différente de l'ancien modèle, et elle fait tout en mieux. »
Cooper Teare, coureur de demi-fond professionnel
Chaque détail du design a été minutieusement pensé pour les courses plus courtes et plus rapides. Pour commencer, c'est l'une des chaussures de course sur route les plus légères jamais créées par Nike, malgré la présence d'une plaque en carbone sur toute la longueur. L'équipe y a ajouté le même type de mousse que celui utilisé dans les chaussures Nike Alphafly et Vaporfly, qui produit un important retour d'énergie à chaque foulée. La chaussure a également été configurée pour maximiser la vitesse et la propulsion. Elle place naturellement les athlètes sur leur avant-pied, ce qui crée une sensation de propulsion vers l'avant.
« C'est comme marcher sur une pelle : la poignée remonte pour venir te frapper. C'est ce que cette chaussure fait au niveau du pied », explique Pat Richie, Nike Global Product Line Manager, à propos du maintien et du confort uniques de la Streakfly 2.
Pendant sa conception, la Streakfly 2 a été soumise à trois séries de tests. Jemma Reekie, athlète de demi-fond professionnelle, a porté la chaussure lors de grandes courses afin de tester ses performances en conditions réelles. En repensant à la première fois qu'elle a porté la Streakfly 2, Jemma raconte qu'elle a tout de suite senti la différence. Elle et d'autres athlètes pros ont fait part à l'équipe innovation de Nike de leur envie de courir vite avec cette chaussure. Et c'est exactement ce qui s'est passé.
En 2023, Jemma a participé avec la Streakfly 2 au Fifth Avenue Mile de New York, l'une des courses sur route les plus prestigieuses du monde. Et elle l'a finie en première position. À ce moment-là, il est apparu clairement que cette chaussure pouvait fournir des résultats concluants sur des courses sur route de courte distance. Elle était prête à faire ses débuts dans le monde entier.
Ces deux chaussures de course sont disponibles dans certaines régions sur nike.com et chez certains revendeurs dans le coloris Proto depuis le 1er mars 2025. D'autres coloris sortiront en avril 2025.