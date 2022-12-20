Quatre idées de résolutions pour la nouvelle année et comment s'y tenir

Au début de la nouvelle année, de nombreuses personnes adoptent des habitudes de vie saines grâce à leurs bonnes résolutions. Tu cherches l'inspiration ? Pourquoi ne pas te fixer des objectifs en lien avec la pleine conscience, le sport, le repos et l'alimentation ? Quel que soit ton choix, ces petits changements peuvent avoir un impact majeur sur ton bien-être global.

Prendre des résolutions pour la nouvelle année est un jeu d'enfant. Ce qui est plus difficile, en revanche, c'est de s'y tenir. En effet, selon une étude publiée en 2021 dans The International Journal of Environmental Research and Public Health, la plupart des gens ne tiennent même pas un mois avant d'abandonner leurs bonnes résolutions.

Cet article te donnera des idées de résolutions approuvées par les spécialistes, ainsi que des conseils pour ne pas les perdre de vue.