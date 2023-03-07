D'abord conçue comme un hommage, la AJ 10 intègre une semelle intermédiaire avec un amorti Air sur toute la longueur. On retrouve aussi des rainures flexibles sur la semelle extérieure pour plus d'adhérence. Comme avec les modèles précédents, les innovations de la AJ 10 ont apporté d'incroyables performances sur le terrain. La preuve avec Michael Jordan, qui, le 28 mars 1995, marque 55 points pour son retour à New York. Le fameux « double nickel game ».