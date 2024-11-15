Guide de jeu en famille

Découvrez notre guide pour jouer en famille
Le jeu commence avec vous
Le jeu est important pour cultiver un mode de vie actif et sain, aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Cependant, avec le temps, les responsabilités et les obligations quotidiennes tendent à s'accumuler et il devient plus difficile de jouer comme des enfants.
Les enfants étant plus réceptifs au sport et aux activités physiques lorsqu'on y intègre une part d'imagination, il est temps de redécouvrir l'enfant qui est en nous pour mieux comprendre nos enfants. Découvrez le programme de guide ludique spécialisé que nous avons élaboré en collaboration avec Emma, spécialiste du jeu travaillant au sein de l'organisation The Playful Den, pour que vous, votre famille et vos amis ne cessiez jamais de vous amuser.
À quoi s'attendre :
- Un guide ludique sur mesure conçu par notre spécialiste du monde de l'enfance, pour vous aider à exploiter le véritable pouvoir du jeu dans votre quotidien.
- Des conseils d'experts pour jouer en famille, divisés en quatre modules faciles à suivre pour vous aider à jouer différemment.
- Disponible dans la Nike App pour une utilisation et un accès faciles.
Qu'est-ce que le jeu ?
Faire en sorte que les parents se voient comme des modèles dans le domaine du jeu et comprennent que pour jouer avec ses enfants, il faut commencer par se laisser du temps pour le jeu.
Pourquoi est-ce que chaque personne joue à sa façon ?
Comprendre que chaque personne aime jouer à sa façon et reconnaître à la fois sa propre personnalité de jeu et celle de ses enfants permet de gagner en assurance pour encourager les enfants et trouver des activités qui leur correspondent.
Le jeu est un état d'esprit
Adapter votre état d'esprit et votre environnement physique pour intégrer plus naturellement le jeu dans votre quotidien, que ce soit en acceptant la spontanéité ou en découvrant de nouvelles façons de s'amuser.
Continuer de jouer
Transformer certains apprentissages et actions en nouvelles habitudes et façons de penser qui permettent aux parents de continuer à jouer. Découvrir la culture unique de votre famille avant de voir plus grand.
Vous êtes de la partie ?
Faites découvrir à vos enfants la joie du sport et des activités physiques avec notre programme ludique sur la Nike App.