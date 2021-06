Une très grave blessure a permis au golfeur pro Carlos Brown de découvrir la force

Après l'amputation, tout est devenu beaucoup plus difficile. S'habiller, marcher jusqu'à l'aire de départ, se pencher pour ramasser la balle après un putt. Mais Carlos Brown n'a jamais abandonné l'idée de redevenir instructeur de golf, et le processus s'est révélé libérateur. « Je savais que j'allais rejouer un jour. Je savais que j'allais enseigner à nouveau, explique-t-il. Mais ce que je ne savais pas, c'est que le parcours pour y arriver allait me transformer. » Au fil de sa guérison, le golfeur a dû réapprendre les gestes les plus simples et a choisi d'y voir une opportunité de faire preuve d'optimisme et de reconnaissance, plutôt que de négativité et de remords. « Je me disais : j'adore être sur le green. J'adore ce que je fais. J'adore être golfeur professionnel et j'adore jouer au golf. »