Les coachs expliquent le fonctionnement des points au tennis

Il existe de nombreuses raisons d'essayer le tennis, et notamment ses bienfaits pour la santé. Une étude réalisée en 2017 par le British Journal of Sports Medicine a révélé que les sports de raquette (dont le tennis) étaient associés à un risque réduit de maladies cardiovasculaires. Et une étude menée par la Mayo Clinic en 2018 a établi que la pratique régulière du tennis était associée à une amélioration de l'espérance de vie.

Mais alors pourquoi ne voudrait-on pas pratiquer ce sport ? « Le tennis regorge de termes et de règles uniques, dont beaucoup peuvent laisser les nouveaux joueurs et joueuses perplexes », explique Mario Musa, professeur de tennis certifié U.S.P.T.A. et fondateur de Tennis Racket Ball.

« Le système de points au tennis peut être déroutant au début, déclare-t-il. Mais une fois que [un joueur ou une joueuse] a compris les bases, cela devient en fait très simple ».

Entrez sur le court en toute sérénité en apprenant l'essentiel des règles du système de points.

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