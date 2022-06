Face à face : Napheesa Collier x Sylvia Fowles

NC : Ça ne fait pas 10 ans que je suis sortie du lycée, mais quand j'y étais, on ne voyait personne réaliser les gestes qu'elles savent faire aujourd'hui. Arike [Ogunbowale] est une joueuse de ce gabarit. Ce qu'elle savait faire, à chaque fois je me disais : « Ouah, c'est trop cool. » Mais aujourd'hui, tout le monde fait ça au lycée. Elles sont tellement talentueuses, on les voit déjà peaufiner leur jeu, et ça ne se limite pas à l'amélioration de leurs qualités athlétiques.



SF : Je crois qu'on entrevoit tout juste à quoi va ressembler la WNBA dans les quelques années à venir. Comme l'a dit Phee, avec le niveau de talent des jeunes qui sortent du lycée, mais aussi leur rapidité. Elles sautent plus haut et elles se déplacent plus vite.



NC : Les dunks ! Elles dunkent toutes, aujourd'hui.



SF : Mais oui ! Quand j'étais au lycée, il n'y avait que moi et Candace [Parker] qui faisions des dunks. Mais d'ici les cinq années à venir en WNBA, il faut s'attendre à voir beaucoup plus de dunks. C'est impressionnant ! Napheesa me demande de dunker à chaque match. Premièrement, ça me demande trop d'énergie. Je dois me défaire de trois personnes, et je n'ai parfois plus l'énergie de sauter.



NC : Fais-le en début de match, alors, quand tu es encore fraîche.



SF : Tu n'es qu'une égoïste. Vous voyez ce que je dois endurer ? Elle ne pense à personne d'autre qu'à elle-même [rires]. Plus sérieusement, il y a clairement beaucoup plus de jeunes femmes talentueuses et athlétiques qui vont tout déchirer ces cinq prochaines années. Je ne crois pas qu'une liste de 144 places suffira quand on voit tous les talents qui arrivent. J'ai hâte de prendre ma retraite pour savourer le spectacle, parce que je refuse de prendre des dunks sur la tête.