Exercices de dribble à faire avant de jouer au basketball
Sport et activité
Des coachs de basket vous expliquent comment améliorer votre dribble.
Au basket, on compte un certain nombre de techniques. Apprendre chaque mouvement de base, de la passe au tir, peut faire progresser l'ensemble de votre jeu. Parmi ces techniques de base ? Le dribble. Il est essentiel pour tenir votre position sur le terrain.
« Le dribble est la chose la plus importante au basket », explique Oz Martin, président et fondateur de Legacy Youth Sports. « À un moment ou à un autre du jeu, il faudra manier le ballon. La base du basket repose sur le dribble. »
Voilà ce qui rend les exercices de dribble très utiles, surtout pour les personnes débutantes. Ashleigh Edwards, copropriétaire et responsable du centre d'entraînement de basket Iconic Sport Performance, affirme que le dribble est « d'une importance capitale et nécessaire à la réussite générale d'une équipe ». Selon elle, le dribble est si important « qu'il vaut mieux l'apprendre avant même d'apprendre à tirer ».
Les exercices de dribble « peuvent vous aider à améliorer votre contrôle du ballon, votre coordination œil-main et votre agilité », explique Matt Wilson, coach spécialiste des performances sportives. Qui plus est, ces exercices peuvent vous rendre plus à l'aise avec le ballon, et donc, renforcer votre assurance sur le terrain, ajoute-t-il.
D'après Oz Martin, c'est une technique qui se travaille constamment. Il souligne d'ailleurs que même les pros s'exercent régulièrement au dribble.
Il va de soi que si vous ne savez pas dribbler, les exercices de dribble ne vous sont probablement pas familiers. Pourtant, ils peuvent contribuer à améliorer votre manière de jouer au basket. Le basket est tout nouveau pour vous ? L'envie vous prend de parfaire votre technique ? Peu importe : découvrez les recommandations des experts pour réaliser ces exercices de dribble et progresser.
Comment dribbler
Avant de passer aux exercices, il est important de revoir les bases. On sait qu'il faut dribbler avec les mains, toutefois, il est bon de rappeler que « l'on ne dribble pas avec la paume des mains, mais avec les doigts », comme le précise Oz Martin.
Pour dribbler, Oz recommande de suivre ces conseils :
- Gardez la tête haute, pour observer ce qui se passe pendant le match.
- Étendez votre bras vers le bas et poussez le ballon vers le sol avec vos doigts.
- Servez-vous de vos doigts pour réceptionner le ballon lorsqu'il rebondit, et pliez le bras au niveau du coude. Répétez le mouvement.
En règle générale, il faut essayer d'empêcher le ballon de rebondir au-dessus de votre hanche, conseille Oz Martin.
Quand pratiquer les exercices de dribble ?
Ashleigh Edwards conseille de s'entraîner régulièrement. Elle affirme que seulement 10 minutes de dribble par jour peuvent faire toute la différence dans votre jeu. « L'objectif ? Améliorer votre toucher, votre contrôle et maniement du ballon, mais aussi votre assurance », ajoute-t-elle.
Oz Martin suggère quant à lui de dribbler « aussi souvent que possible ». Au minimum, il recommande de pratiquer des exercices de dribble au moins trois fois par semaine, pendant environ 30 minutes.
Les meilleurs exercices de dribble
Pour les exercices de dribble, vous aurez principalement besoin d'un ballon de basket, et éventuellement de quelques cônes ou objets autour desquels vous entraîner. Les experts conseillent de travailler sur ces exercices en commençant par des intervalles de 30 secondes. Augmentez ensuite la durée pour atteindre plusieurs minutes sur chacun d'entre eux.
- Dribble en position assise. Oz suggère de s'asseoir sur une chaise ou un banc et de dribbler dans cette position. De cette façon, vous pouvez pleinement vous concentrer sur les mouvements de vos mains, et non de vos jambes. « Assimilez le rythme du ballon qui monte et descend dans vos mains », conseille-t-il. « Après ça, passez au dribble debout. »
- Dribble debout. Après avoir pris le rythme du dribble en position assise, Oz suggère de dribbler debout.
- Dribble en marchant. Vous êtes à l'aise pour dribbler debout ? Oz Martin conseille de commencer à dribbler en marchant, puis en courant. N'oubliez pas les règles du basket : vous devez faire rebondir le ballon ou dribbler d'une seule main, tout en bougeant avec les deux pieds. Si vous arrêtez de dribbler ou touchez le ballon avec les deux mains, vous ne pouvez bouger qu'un pied.
- Slalom entre les cônes. Une fois le dribble debout maîtrisé, Oz Martin suggère de placer des cônes espacés sur une ligne ou de manière aléatoire. Puis, entraînez-vous à slalomer entre eux « pour apprendre les déplacements latéraux ». Selon Oz, cet exercice vous donnera un aperçu des transitions que vous pourriez faire lors d'un match, quand vous devez contourner l'adversaire.
- Dribble de la main faible. Sur le terrain, les pros du dribble peuvent dribbler avec chaque main. C'est pourquoi Oz Martin recommande de dribbler avec votre main faible pour la renforcer. « Efforcez-vous de ne pas regarder vers le bas », conseille-t-il. Comme l'explique Oz, acquérir cette aptitude vous permet d'observer ce qu'il se passe pendant le match, de mieux vous déplacer et de faire des passes plus précises.
- Dribble entre les jambes. Dribbler avec aisance entre vos jambes est un atout supplémentaire pour échapper à la défense, explique Oz Martin. Autrement dit, imaginez que vous dribblez pendant le match. L'adversaire tente alors de vous prendre le ballon. La solution ? Dribbler entre vos jambes et faire une transition dans une direction différente pour contourner la défense. Il suggère de se tenir debout, les pieds alignés l'un devant l'autre et les genoux fléchis, tout en faisant rebondir le ballon entre vos jambes de manière à former un V. Faites passer le ballon d'une main à l'autre pour apprendre cette technique.
- Dribble sur échelle. Le dribble sur échelle permet de travailler l'agilité, une compétence essentielle pour contourner les adversaires, explique Matt Wilson. Pour cet exercice, placez une échelle de corde au sol ou, si vous n'en possédez pas, utilisez de la craie pour en dessiner une au sol. Ensuite, entraînez-vous à dribbler en faisant rebondir le ballon dans chaque parcelle de l'échelle, en montant et descendant le long de celle-ci pendant une minute. Vous pouvez faire varier l'exercice en commençant par suivre un mouvement latéral, puis en dribblant dans et en dehors de l'échelle d'un côté à l'autre.
- Dribble poche. Dribblez aussi fort que possible avec le ballon, tout en vous assurant de ne pas aller plus haut que votre poche (où l'endroit où elle se trouverait). Ce type de dribble aide à mieux contrôler le ballon, mais aussi à se renforcer, affirme Oz. Ashleigh Edwards conseille d'effectuer 50 répétitions pour cet exercice.
- Dribble avant-arrière latéral. Cette technique vous permettra de mieux manier le ballon, mais aussi d'effectuer de meilleures transitions pendant le match. Tenez-vous debout, les jambes légèrement fléchies, et dribblez d'avant en arrière sur le côté de votre corps avec la même main pour « mieux maîtriser le dribble », précise Ashleigh. Vous pouvez faire cet exercice sur une ligne, pour vous assurer de garder votre position et toute l'amplitude du mouvement. Elle suggère de pratiquer cette technique 30 secondes, suivies de 30 secondes de repos. Le tout est à répéter trois fois.
- Contrôle optimal. Au cours d'un match, le ballon pourra souvent rebondir de manière inattendue : vous devrez alors réussir à le contrôler tout en dribblant. C'est pourquoi Oz recommande de vous entraîner à reprendre le contrôle du ballon, même quand il n'est pas à la hauteur idéale. « Vous devrez prendre le contrôle du ballon si vous le prenez à l'adversaire », souligne-t-il. Pour ce faire, essayez de faire rebondir le ballon au hasard sur un mur et reprenez le contrôle à partir de là. Tentez de revenir à un rythme de dribble confortable, ou demandez à quelqu'un de vous passer le ballon lorsqu'il n'est pas bien contrôlé.
Rédaction : Korin Miller