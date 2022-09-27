Peut-on dormir en brassière ? Les spécialistes répondent.

Soyons clairs : il n'y a pas de mauvaise poitrine. Ceci est vrai pour les poitrines de toutes formes, tailles, couleurs et de tous poids.

Cependant, certaines personnes préfèrent l'esthétique de seins fermes sur leur propre corps. Si vous entrez dans cette catégorie, vous pouvez envisager de porter une brassière pour dormir. « Porter une brassière pour dormir pourrait réduire le relâchement de la poitrine », explique Alexander Zuriarrain. Une brassière peut éviter que les seins pendent, tombent ou penchent d'un côté ou de l'autre pendant que vous dormez, indique-t-il.

Ceci étant dit, même si vous choisissez de porter une brassière pour dormir, votre poitrine finira quand même par se relâcher avec le temps. Les seins se relâchent naturellement avec le temps, en raison d'un ensemble de facteurs comme les hormones, le poids et l'âge, dit-il.

« La grossesse, la ménopause et la lactation induisent souvent des changements dans la forme et le poids de la poitrine », explique Alexander Zuriarrain. « La lactation cause un relâchement assez important de la poitrine, tout comme la grossesse en raison d'un gonflement des seins, qui conduit à un étirement de la peau. »

À la ménopause, le vieillissement cutané s'accélère, ce qui peut aussi causer un amincissement de la peau et conduire à un relâchement de la poitrine, indique Alexander Zuriarrain.