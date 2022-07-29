Les sept meilleurs articles Nike Football pour femme

Les sept meilleures pièces d'équipement Nike Football pour Femme
Guide d'achat
Préparez-vous pour des matchs inoubliables avec les vêtements et accessoires de football Nike, conçus pour optimiser la vitesse, l'agilité et la précision sur le terrain.
Lorsque vous jouez au football, chaque seconde sur le terrain a son importance. Et quel que soit votre poste, le temps passé à ajuster vos protège-tibias ou à corriger tout autre type de gêne n'est pas seulement agaçant : c'est du temps qui pourrait potentiellement vous coûter la victoire.
Par ailleurs, l'efficacité d'un équipement de football va bien au-delà de sa fonctionnalité. Arriver sur le terrain dans une tenue de football stylée peut donner de l'assurance à n'importe quelle joueuse ou équipe.
Découvrez ces sept pièces essentielles Nike Football pour femme, conçues pour s'adapter aux prouesses athlétiques des joueuses de football de tous niveaux.
7 pièces essentielles Nike Football pour femme
1. Des chaussures de football adaptées à vos besoins
Que vous jouiez sur une surface synthétique ou une surface dure, choisir la bonne paire de chaussures est l'une des étapes les plus importantes en matière d'équipement de football. Bien que nos trois chaussures principales (Phantom, Mercurial et Tempo) soient conçues pour s'adapter au niveau des joueurs et joueuses de tous les postes, certaines sont plus particulièrement destinées à certains styles de jeu et préférences. Voici leurs caractéristiques :
Nike Phantom : cette chaussure intègre une texture en relief conçue pour offrir un contrôle optimal du ballon et mieux le faire tourner. Elle présente également un laçage excentré pour une meilleure précision lors des tirs, passes et dribbles.
Nike Mercurial : vous avez sûrement déjà repéré des joueurs ou des joueuses pro du monde entier qui portent ces chaussures ultra-légères pendant les matchs. Les chaussures à crampons Nike Mercurial sont conçues pour la vitesse. De nombreuses variantes des chaussures Mercurial sont confectionnées avec la technologie Vaporposite+, un mesh quadrillé adhérent qui contribue à optimiser le contrôle du ballon à une vitesse fulgurante.
Nike Tiempo : avec son cuir doux premium, sa semelle de propreté rembourrée et sa languette en mesh à l'ajustement personnalisé, les chaussures Nike Tiempo sont conçues pour le confort de l'athlète. Mais ces chaussures à crampons sont également conçues pour la vitesse et l'agilité, car de nombreux modèles de Tiempo intègrent une texture en relief sur le devant, pour assurer des passes, des dribbles et des tirs parfaits.
2. Des protège-tibias et des manchons robustes
Accessoires incontournables pour éviter les blessures au football, des protections efficaces préserveront vos tibias des traumatismes en restant bien en place sous leurs manchons. Les protège-tibias Nike présentent un revêtement extérieur composite solide avec des perforations pour une meilleure respirabilité, tandis que les manchons de compression contribuent à assurer leur maintien.
(Contenu apparenté : Les meilleurs protège-tibias Nike Football à essayer)
3. Un short respirant
Avec 90 minutes de sprints et de tacles glissés, les jambes des athlètes travaillent sans relâche pendant un match de football, et un short respirant et léger devient alors indispensable. Les shorts Nike Football intègrent un tissu légèrement extensible ainsi qu'une taille en mesh permettant un ajustement personnalisé sans compression excessive.
4. Une veste d'échauffement confortable
Les vestes Nike Football aident les athlètes à rester au chaud pendant les exercices d'avant-match et sont imperméables pour les protéger en cas d'intempéries.
5. Une brassière de sport au maintien adapté
La brassière de sport joue un rôle clé dans les performances. Avec une grande variété de styles (fermeture au dos, fermeture sur le devant ou sans fermeture) et des tailles allant du XS au 3X et des bonnets A à G, les brassières de sport Nike sont conçues pour optimiser la vitesse, l'agilité et les qualités athlétiques sur le terrain. (Sans compter qu'elles sont également disponibles dans de nombreuses couleurs et différents designs.)
(Contenu apparenté : Les meilleures brassières de sport à maintien supérieur Nike à essayer)
6. Un bandeau anti-transpiration pour maintenir les cheveux en arrière
Empêcher les cheveux et la transpiration de gêner son visage est essentiel pour avoir une bonne visibilité du terrain en jouant au football. Les bandeaux Nike s'ajustent parfaitement et en tout confort pour permettre aux défenseuses de garder un œil sur les attaquantes qui gagnent du terrain, pour aider les joueuses s'apprêtant à tirer un corner et pour tous les autres moments clés du match.
7. Un haut anti-transpiration
Qu'il soit court, cintré ou oversize, un haut de football fonctionnel accompagne les mouvements de l'athlète en toute fluidité, tout en évacuant la transpiration et en facilitant son évaporation. Plusieurs hauts Nike Football intègrent la technologie Nike Dri-FIT, qui utilise une conception en microfibre afin de répartir la transpiration sur toute la surface du tissu (et de l'empêcher de rester sur la peau).
Rédaction : Julia Sullivan, coach personnelle certifiée par l'ACE.