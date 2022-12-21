Les meilleurs équipements de cyclisme Nike pour le froid

Les meilleurs équipements de cyclisme Nike par temps froid
Guide d'achat
Équipe-toi pour ta prochaine sortie hivernale avec les vêtements et accessoires de cyclisme Nike isolants et respirants.
Faire du vélo en extérieur quand il fait froid demande une bonne préparation avant de prendre la route, surtout au niveau de la tenue que tu vas porter.
Quand tu t'équipes pour une sortie vélo par temps froid, il est important de superposer plusieurs couches de vêtements isolants et respirants pour protéger ton corps contre les intempéries. Des leggings aux vestes imperméables, Nike propose des vêtements de sport conçus pour permettre aux cyclistes de continuer à enchaîner les kilomètres par tous les temps.
Découvre ci-dessous les meilleurs équipements de cyclisme Nike pour l'hiver.
(Contenu apparenté : Tout ce qu'il faut savoir sur les meilleures chaussures de cyclisme Nike)
Les meilleurs équipements Nike pour faire du vélo par temps froid
1. Leggings Nike Therma-FIT
Quand il dépense de l'énergie en pédalant, le corps se réchauffe forcément. La technologie Nike Therma-FIT aide à retenir cette chaleur. Ces leggings sont donc un excellent choix pour faire du vélo en hiver en ayant bien chaud. Les leggings Nike Therma-FIT existent en taille haute ou mi-haute et proposent différents styles, comme par exemple des modèles intégrant des empiècements en mesh sur les côtés pour évacuer la transpiration.
2. Hauts première couche
Un vêtement première couche qui retient la chaleur et qui offre une bonne sensation de compression peut être particulièrement utile pour affronter le froid. En effet, les hauts première couche Nike sont anti-transpirants et offrent une coupe près du corps. Ils peuvent facilement être portés seuls ou sous d'autres hauts. Les vêtements première couche Nike Dri-FIT se présentent sous différentes formes : hauts à manches longues, crop tops, etc.
3. Coupe-vents pour temps froid
Les cyclistes doivent souvent composer avec le vent, même quand il fait chaud. Mais en hiver, les rafales de vent peuvent être vraiment pénibles pour les cyclistes qui n'ont pas une tenue appropriée. La solution : un coupe-vent de qualité.
Par exemple, les vestes Windrunner présentent un revêtement extérieur léger et déperlant conçu pour te protéger du vent et de la pluie. Beaucoup de coupe-vents sont également faciles à replier et donc à ranger.
4. Vestes de pluie
Ne laisse pas une averse t'empêcher d'enfourcher ton vélo et de prendre la route. Beaucoup de vestes de pluie Nike sont fabriquées dans un tissu déperlant ou qui résiste à l'eau et intègrent des éléments clés (comme une capuche intégrale et des poches à zip) pour te garder au sec, toi et tes affaires.
5. Sweats à capuche et sweats
Pour les journées d'hiver un peu plus douces, opte pour un sweat à capuche ou un sweat fait pour le sport. Les modèles à demi-zip ou à 1/4 de zip sont faciles à enfiler et à retirer quand le corps se réchauffe, et d'autres éléments comme des empiècements en mesh et la technologie Nike Dri-FIT empêchent la transpiration de s'accumuler.
6. Gants et mitaines
Quand tu fais du vélo par temps froid, tes doigts sont exposés au vent glacial. Veille à bien les couvrir et les protéger en portant une paire de gants ou de mitaines haute performance Nike. Opte pour une paire fabriquée dans un tissu anti-transpirant et équipée d'un revêtement adhérent pour une bonne prise en main du guidon.
7. Manchons et brassards
Les manchons et brassards peuvent apporter une protection et une isolation supplémentaires. Les manchons et brassards Nike intègrent une technologie de compression spéciale et des fibres de nylon et d'élasthanne pour offrir une tenue ajustée et un bon maintien.
Rédaction : Julia Sullivan