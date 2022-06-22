Le meilleur entraînement au poids du corps pour la poitrine

Si vous n'avez jamais fait de pompes auparavant ou si ce mouvement est trop difficile, Albert Matheny vous conseille de modifier certains éléments. « Vous pouvez effectuer des pompes sur les genoux », propose-t-il. Tout le reste est pareil : la seule différence, c'est que le bas du corps est en équilibre sur les genoux et non pas sur les orteils.



En faisant la planche, vous pouvez également renforcer votre ceinture abdominale, ce qui est nécessaire pour faire de bonnes pompes.



« Une fois que vous arriverez à tenir en planche pendant 30 secondes en gardant une bonne posture (en contractant les fessiers et en repoussant le sol avec les mains), vous pourrez passer aux pompes », explique Albert Matheny. Si cela vous paraît toujours trop difficile, il vous conseille de surélever vos mains sur un step ou de les poser contre le mur et d'essayer de faire des pompes dans cette position. « L'effet de la gravité se fait ainsi moins ressentir », précise-t-il.



Doug Sklar est d'accord avec cette astuce. « C'est une excellente façon de vous entraîner à avoir la bonne posture et d'acquérir la bonne technique, ajoute-t-il. Au fur et à mesure que vous progressez, vous pourrez ensuite faire les pompes au sol. »



Pour gagner en force musculaire, Doug Sklar préconise également d'augmenter le nombre de répétitions, sans pour autant y aller trop fort, en particulier si vous venez de vous mettre aux pompes.



« Si vous n'arrivez pas encore à soulever votre corps, vous pouvez commencer en haut et descendre doucement vers le sol, propose-t-il. Vous travaillez ainsi les mêmes muscles, et cela vous aide à progresser et à maîtriser les pompes complètes au fur et à mesure. »