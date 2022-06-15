Les meilleurs entraînements du dos avec haltère d'après les coachs

Les meilleurs entraînements du dos avec haltère sont composés d'exercices ciblant les muscles du dos sous différents angles. Vous trouverez ci-dessous les exercices préférés de Bianca Vesco et d'Ellen Thompson pour renforcer votre dos avec des haltères.

1. Tirage buste penché

« Le tirage buste penché permet de renforcer le haut et le bas du dos, les fessiers, les ischio-jambiers, le grand dorsal et les épaules », explique Bianca Vesco.

Ellen Thompson précise que le tirage buste penché travaille également la stabilité abdominale.

Pour faire cet exercice : tenez-vous debout, les pieds écartés de la largeur des épaules, en tenant un haltère dans chaque main. Gardez les bras le long du corps et les genoux légèrement fléchis. Penchez le buste en avant de manière à ce qu'il soit le plus possible parallèle au sol en fonction de votre mobilité. Tendez les bras vers le sol, les paumes des mains face à face. Ramenez doucement les haltères vers la poitrine : les coudes frôlent le buste sur les côtés pour terminer derrière le dos, de manière à serrer les omoplates. Redescendez les poids pour revenir dans la position de départ.

Faites 3 séries de 8 répétitions avec une charge relativement lourde.

2. Élévation inversée avec haltères

« Cet exercice est bon pour améliorer votre posture », affirme Ellen Thompson. Il cible l'arrière des épaules, le trapèze moyen (le grand muscle qui va de la nuque jusqu'aux épaules) et les rhomboïdes (sous les omoplates), explique-t-elle.

Pour faire cet exercice : tenez-vous debout, les pieds écartés de la largeur des épaules, en tenant un haltère dans chaque main. Gardez les bras le long du corps et les genoux légèrement fléchis. Penchez le buste en avant de manière à ce qu'il soit le plus possible parallèle au sol en fonction de votre mobilité, vos bras pendant vers le sol. En gardant les coudes légèrement fléchis, serrez les omoplates et levez les bras sur les côtés. Puis redescendez doucement les bras.

Faites 3 séries de 12 répétitions avec une charge relativement légère.

3. Marche du fermier avec poids au-dessus de la tête

« Cet exercice fait travailler l'ensemble du dos, les épaules et les muscles stabilisateurs de l'omoplate, explique Bianca Vesco. Et en prime, cela fait également travailler la ceinture abdominale. »

Pour faire cet exercice : attrapez un haltère dans chaque main. Ramenez les poids sur les épaules, puis poussez-les au-dessus de votre tête, de manière à ce que vos bras soient tendus vers le haut, paumes des mains face à face. Gardez les épaules basses et contractées. Marchez doucement en avant sans bouger les haltères et en évitant de remonter les épaules vers les oreilles.

Faites 3 séries de 60 secondes avec une charge relativement lourde.