« Les enfants ne s'épanouissent vraiment que si nous stimulons leur mental », explique Houda Loukili.



Mais comment faire ? « En leur faisant des compliments sincères », répond-elle. Il est important de les complimenter sur des éléments qui dépendent d'eux, comme les efforts réalisés ou la détermination dont ils font preuve. Par exemple, on peut très bien dire quelque chose comme : « J'ai vu que cet exercice t'a créé des difficultés, mais tu as tenu bon. Bravo ! ».



Ces mots d'encouragement, simples et honnêtes, peuvent avoir sur vos enfants une incidence considérable. Houda Loukili insiste aussi sur le fait que, s'il est bon de ne pas être avare en compliments, faire preuve de patience l'est tout autant. Évitons d'avoir des exigences trop élevées dès le départ.



Vos enfants sont vos petits champions, alors concentrez-vous sur leurs petites réussites. Comme la coach le dit si bien : « donnez-leur du courage et célébrez la vie ».