Cardio vs HIIT : les bienfaits de chaque discipline

Cardio (cardio en activité constante)

Le cardio traditionnel maintient ta fréquence cardiaque élevée à une intensité modérée et durable, généralement de 50 à 80 % de ta fréquence cardiaque maximale (FCM). Cette forme de cardio en activité constante est souvent effectuée sur des périodes longues, généralement de 30 à 90 minutes.

Les exercices de cardio courants comprennent :

Cyclisme

Jogging ou running

Marche

Natation

Vélo elliptique

Pendant l'exercice aérobie, le corps utilise l'oxygène pour décomposer les graisses et les glucides et produire de l'énergie. L'oxygène étant facilement disponible, l'acide lactique ne s'accumule pas rapidement, ce qui te permet de maintenir l'activité pendant de longues durées.

HIIT (entraînement fractionné de haute intensité)

Le HIIT est une forme d'exercice anaérobie qui pousse l'effort à environ 80 à 95 % de ta fréquence cardiaque maximale. À cette intensité, un mouvement soutenu n'est pas possible, donc le HIIT est effectué par intervalles courts.

Un entraînement HIIT typique alterne :

10 à 30 secondes d'effort très intense

Suivies de brèves périodes de récupération

Presque tous les mouvements cardio peuvent être transformés en entraînement HIIT, y compris :

Sprint

Vélo d'appartement ou air bike

Rameur

Circuit training du corps (pompes, squats et crunchs bicyclette)

Comme le HIIT est effectué dans un état de déficit en oxygène, le corps dépend de la glycolyse, qui décompose le glycogène musculaire pour produire de l'ATP. Ce processus crée de l'acide lactique, qui contribue aux douleurs et à la fatigue musculaires et force le repos.

L'effet de postcombustion (EPOC)

Le HIIT crée un déficit important en oxygène, appelé excès de consommation d'oxygène post-exercice (EPOC). Cet « effet de postcombustion » entraîne ces effets :

La demande en oxygène reste élevée après l'entraînement.

Le taux métabolique reste plus élevé pendant la récupération.

La combustion totale des calories se prolonge au-delà de la séance.

C'est l'une des raisons pour lesquelles le débat entre le HIIT et le cardio pour la perte de poids revient si souvent.