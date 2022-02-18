Comment créer un studio de yoga à la maison

Il y a dans les studios de yoga une atmosphère spéciale qui fait naître en nous un sentiment de calme dès que nous en franchissons la porte. Qu'il s'agisse de la couleur des murs, de l'éclairage ou de la diffusion d'huiles essentielles apaisantes, chacun de ces éléments peut donner le ton d'une pratique réparatrice et tonifiante. Mais comment recréer cette même ambiance sans avoir à quitter la maison ?

Pour commencer, il est essentiel d'aménager un espace dédié à votre pratique. Si vous n'avez pas la possibilité de reproduire votre studio de yoga préféré à l'identique, vous pouvez tout de même retrouver le même sentiment de paix et de force qu'offre le yoga, tout en gardant à l'esprit l'objectif de votre pratique.

Aménager chez vous un espace idéal pour le yoga n'a rien de très compliqué. Après tout, un environnement simple et minimaliste a l'avantage d'éliminer les distractions, vous permettant de vous concentrer sur votre respiration et sur vos mouvements.